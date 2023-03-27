市區新盤劈價推售　Bal Residence周五減價最多9%

麗新發展高級副總裁潘銳民表示，因應市場需求及變化，項目公布將部分單位售價作出特別調整，減價的單位位處5樓、9樓、10樓及15樓。他解釋，是次價格是參考同區新樓的一房市場特別優惠價。同時，該盤屬為短期樓花，項目現已在進入拆棚階段，有望短期領取入伙紙，

據價單顯示，減幅最多的單位為9樓，包括9樓F室，為實用面積349方呎一房戶，定價由738.4萬元減至672萬元，減價66.4萬元，扣除11.75%折扣後，折實售價為593.04萬元，折實呎價約16,993元。

同時，價單亦修改付款計劃，當中採用建議期付款計劃的買家繳付5%訂金後，其餘95%樓價可於入伙時付清。資料顯示，該盤於上月底推出首張價單，提供56伙，當時折實平均呎價約19,554元。不過，項目於本月中開售後，銷情慢熱，迄今僅沽出3伙，套現1,832.7萬元。