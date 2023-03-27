兆禧苑已補價一房戶377萬沽 3年帳蝕3萬

樓市蝕讓個案並不局限於私宅，居屋市場亦有業主沽貨損手，屯門兆禧苑一房單位已補價自由市場成交價377萬元，原業主持貨剛滿3年沽售，帳面微蝕3萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原莊劍嵐表示，鰂魚涌太古城3月暫錄14宗成交，實用呎價約18,322元。屋苑元宮閣中層B室，實用面積約723方呎，三房連套房間隔，2月以1,400萬元放盤，減價後以1,330萬元售出，呎價約18,396元。原業主於2015年6月以1,050萬元買入單位，持貨8年帳面獲利280萬元，單位升值約26.7%。

●美聯蔡玉峰稱，鰂魚涌南豐新邨5座中層D室，實用面積約516方呎，三房間隔，獲用家鍾情入市自用，並以708萬元成交，呎價約13,721元，原業主於1997年10月以約403萬元購入，轉手帳面獲利約305萬元，升值約76%。

●美聯盧浩表示，北角維多利中心1座中層B室，實用面積約524方呎，早在20年前搬走移居外地準買家，近期回港後繼續在北角區物色單位自用，單位原先開價約1,080萬元，議價後以1,038萬元承接，呎價約19,809元。

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九龍區

●美聯吳志輝指，荔枝角美孚新邨3月暫錄約34宗買賣，屋苑2期吉利徑2號極高層A室，實用面積約475方呎，原則為一房，享內園景，原業主去年6月初以約680萬元放盤，累積減價約152萬元，減幅約22%，以528萬元成交，呎價約11,116元。

●中原許永生表示，荔枝角曼克頓山3月暫錄約5宗買賣，屋苑6座中層G室，實用面積約674方呎，三房間隔，原叫價1,300萬元，議價後以1,215萬元易手，呎價約18,027元。原業主於2007年10月以565萬元入市，持貨逾15年，是次沽出帳面獲利約650萬元，升值逾1.1倍。

●世紀21家天下黎振傑指出，旺角居屋富榮花園8座高層F室，實用面積約484方呎，兩房間隔，未補價第二市場成交價513萬元，呎價約10,599元。原業主於1998年2月以180萬元購入單位，持貨25年帳面獲利333萬元，升值約1.8倍。

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新界區

●利嘉閣梁均耀表示，青衣藍澄灣1座中層F室，實用面積約488方呎，兩房間隔，以600萬元易手，呎價約12,295元。原業主於2003年6月僅以145.3萬元購入單位，持貨約20年帳面獲利約454.7萬元，物業升值約3.1倍。

●利嘉閣黃偉樂稱，荃灣樂悠居高層11室，實用面積約424方呎，兩房間隔，外望山景，最初叫價約750萬元，累減約48萬元，以702萬元易手，呎價約16,557元。原業主2015年以約535萬元買入單位，持貨約8年帳面獲利約167萬元，升值約31%。

●中原陳智生表示，屯門居屋兆禧苑E座高層13室，實用面積約338方呎，一房間隔，叫價398萬元，已補價自由市場放盤11天，減幅約5%即以377萬元易手，呎價約11,154元。原業主於2020年3月以380萬元買入單位，持貨3年帳面微蝕3萬元。

●中原曾日昇指出，葵涌新葵芳花園於過去周六連錄兩宗成交，屋苑E座低層6室，實用面積約408方呎，兩房間隔，叫價580萬元，議價後以562.5萬元沽出，呎價約13,787元。原業主於2015年以450萬元買入單位，持貨約8年帳面獲利112.5萬元或約25%。另屋苑D座高層8室成交，實用面積約418方呎，兩房間隔，同日以629萬元成交，呎價約15,048元。

●中原楊頌堯表示，大埔中心本月暫錄約11宗成交，屋苑9座中層F室，實用面積約371方呎，兩房間隔，開價約538萬元，減價18萬元，以520萬元易手，呎價約14,016元。原業主於2009年以186萬元購入單位，持貨14年帳面獲利約334萬元，升值約1.8倍。

●中原馮兆永稱，沙田御龍山本月暫錄約11宗成交，屋苑1座低層D室，實用面積約556方呎，兩房間隔，開價約1,000萬元，早前減至890萬元，議價後以886萬元易手，呎價約15,935元。原業主於2015年以690萬元購入單位，持貨約8年，是次沽出單位帳面獲利約196萬元，單位升值約28.4%。

●世紀21奇豐李嘉文表示，沙田第一城8座高層C室，實用面積約327方呎，兩房間隔，原開價565萬元，放盤1個月，以553萬元成交，呎價約16,911元。原業主於2017年12月以506萬元購入上址，持貨逾5年帳面獲利47萬元，升值約9%。

●中原陳廸豪指出，沙田第一城本月暫錄約20宗成交，較上月同期錄約40宗跌約五成，屋苑10座低層B室，實用面積約451方呎，三房間隔，以535萬元沽出，呎價約11,863元。原業主於2000年9月以145萬元購入單位，持貨23年帳面獲利390萬元，單位升值約2.7倍。

●中原杜文俊表示，沙田市中心本月暫錄約11宗成交，共中沙田中心錄本月首宗成交，屋苑海寧大廈低層F室，實用面積約297方呎，兩房間隔，叫價約530萬元，議價後以525萬元易手，呎價約17,677元。原業主於2020年以515萬元入市上址，持貨剛滿3年鬆綁帳面獲利10萬元，單位升值約1.9%。

●世紀21奇豐鄭達昌稱，馬鞍山居屋福安花園1座中層E室，實用面積約593方呎，三房間隔享海景，原叫價720萬元，放盤4個月，減價40萬元或約5.6%，已補價自由市場價680萬元，呎價約11,467元。原業主於2005年9月以176.8萬元入市，持貨至今帳面獲利503.2萬元，單位升值約2.8倍。

●世紀21奇豐黃宗信表示，馬鞍山居屋錦鞍苑A座高層10室，實用面積約401方呎，兩房間隔，原叫價485萬元，放盤2個月，減價7萬元，已補價自由市場成交價478萬元，呎價約11,920元。原業主於2005年9月購入上址，當時作價102萬元，持貨逾17年帳面獲利約376萬元，單位升值約3.7倍。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山區本月暫錄約93宗二手成交，較上月同期錄約160宗回落42%。其中雅濤居本月暫錄約3宗成交，屋苑1座中層C室，實用面積約696方呎，三房連套房間隔，開價約1,000萬元，議價後以940萬元易手，呎價約13,506元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢大坑口村雙號全幢村屋，三房連套房間隔，連約700方呎天台，原叫價2,600萬元，累減250萬元，以2,350萬元沽售，呎價約11,190元。

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