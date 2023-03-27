美股道指曾升282點　第一公民銀行漲近40%

美股3大指數周二向好，道指升282點，報32,519點；標指升25點，報3,996點；以科技股為主的納指升27點，報11,851。港股夜期報19,683點，升80點；高水115點。

第一公民銀行(First Citizens Bank)周一表示，將收購硅谷銀行(SVB)大部分股權及資產，作價165億美元。本月早些時候，SVB的倒閉標誌着2008年金融危機以來最大的銀行倒閉，引發了人們對該行業流動性緊縮的擔憂。

第一公民銀行股價早段飆39.62%。

Hargreaves Lansdown貨幣和市場主管Susannah Streeter說：「將破產銀行的部分業務轉讓給新的所有者，可能會讓監管機構有更大的能力來處理其他地方仍有可能出現的問題，尤其是美國地區銀行」。

另外，Uranium能源股價上周下跌了17%，沽空機構Kerrisdale Capital此前披露了對該公司的淡倉倉位，加劇了拋售壓力。不過，近日該公司的高層積極入市撐起股價，帶動其股價於周一反彈。

展望後市，摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson表示，銀行業的動盪導致盈利指引看起來過高，使樂觀的股市面臨大幅下跌的風險。