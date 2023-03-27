泰加保險擬短期內申請復牌　或分拆子企SPAC上市

董事會主席吳宇早前向公司贈予一家於阿聯酋註冊的保險公司Himalayas Insurance，其獲許可從事再保險、人壽保險、非人壽保險、風險及損害評估及保險代理及經紀等一系列保險活動，又獲他授出1億元阿聯酋迪拉姆(約2.13億港元)的無抵押額度用於支持阿聯酋保險業務的發展。

公告續稱，為求Himalayas Insurance盡快實現快速發展，公司擬透過發行約40億元或以上債券進行融資，發行對象包括但不限於中國、阿聯酋及沙特阿拉伯等地的財團，同時公司擬招募在保險和投資領域經驗豐富的人士加入，為新業務的開展提供充足的支援。

完成上述融資工作後，集團擬為保險公司申請國際信用評級，並爭取獲得「A-」或以上的信用評級。

另一方面，鑑於達成復牌指引所載規定之期限即將屆滿，董事會於2023年3月曾致函公司各主要股東，尋求他們協助及支持公司達成上市規則第13.24條項下之充足營運規定，已獲吳宇正面回覆和財政及業務上的支持。董事會不排除在短期內邀請更多具深厚經驗、背景和人脈之人士加入公司，務求令Himalayas Insurance可在短時間內迅速發展。

鑑於目前已經取得的進展，董事會預期集團之財政及業務營運方面將取得「突破性的改善」。公司已委聘具經驗的專業團隊協助擬定復牌方案，以及計劃於短期內向聯交所提出復牌。如有任何關於復牌計劃之重要進展，公司將按照上市規則之要求，適時向股東及潛在投資者作出披露及取得相關的批准。

此外，公司正積極考慮於成功復牌後，於可行的情況下盡快安排更改名稱及進行遷冊。經董事會討論，公司擬採納「Himalayas Investment Group Limited」為新名稱。董事會又留意到，許多國際金融集團的母公司均以離岸司法區為註冊地，鑑於集團將積極拓展其海外保險及其他金融投資業務，將公司擬遷冊至百慕達(或其他離岸地區)以契合集團業務全球化之定位，亦符合國際行業主流安排。

另外，集團不排除其他可能的舉措包括考慮分拆Himalayas Insurance之業務以特殊目的收購公司(SPAC)的形式到全球主要證券交易所上巿，地點包括但不限於美國的納斯達克等。就此，公司正物色獨立財務顧問就分拆Himalayas Insurance上巿的可行性，尋求專業意見作為替代方案。