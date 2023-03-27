新盤減價求售　觀塘項目突下調27伙定價最多達9%

發展商去貨決心強烈，再有市區新盤突擊減價。本月中開售後銷情慢熱的觀塘新盤，毫無預兆之下更新價單，將27個單位的定價下調最多9%。另一個減價重啟銷售步伐的紅磡樓盤，將於周五發售84伙。

●觀塘Bal Residence更新價單 27伙減價5至9%

據價單顯示，減幅最多的單位為9樓，包括9樓F室，為實用面積349方呎一房戶，定價由738.4萬元減至672萬元，減價66.4萬元，扣除11.75%折扣後，折實售價為593.04萬元，折實呎價約16,993元。同時，價單亦修改付款計劃，當中採用建築期付款計劃的買家繳付5%訂金後，其餘95%樓價可於入伙時付清。

●紅磡必嘉坊．迎加推28伙 周五賣84伙

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，價單3號涉及28伙一房戶，實用面積為270及374方呎，折實價由512.82萬至786.51萬元，折實呎價由18,993至21,030元。至於即將發售的單位就包括15伙開放式戶及69伙一房戶，折實售價介乎399.78萬至786.51萬元，折實平均呎價約19,453元。

●東半山CENTRAL PEAK第2期洋房逾4.09億元沽

上述為Altus Link洋房6，實用面積4,016方呎，地下為客飯廳，外連918方呎花園，設有私人游泳池，而1樓及2樓共設四個套房，對上為824方呎天台，屋內設有升降機。洋房成交價為4.09632億元為項目最高，成交呎價為102,000元。上述買家採用360日付款計劃入市，並享有提前入住及延後交易優惠。

●啟德天寰單日售出兩伙特色戶 吸金逾半億元

建灝地產旗下啟德天寰周一(27日)以招標形式沽出兩伙特色戶，總成交金額涉及5,480.2萬元。據項目成交紀錄冊顯示，天海匯第2座39樓總統樓層B室，實用面積983方呎，屬三房一套連儲物室間隔，成交價2,777.3萬元，呎價約28,253元。

另一伙為天海匯第1座39樓總統樓層B室，為實用面積959方呎，同屬三房間隔，以2,702.9萬元成交，呎價約28,185元。據悉，項目由開售至今共沽出819伙，佔全盤822伙約99%，僅剩餘3伙單位待售，包括1伙標準分層戶及2伙特色戶。

●何文田站瑜一第1B期頂層特色戶5,180萬元新高價沽

華懋集團發展的何文田站瑜一第1B期，周一(27日)透過招標以5,180萬元沽出四房頂層特色戶，成交價及呎價同創項目新高。

華懋集團銷售總監封海倫表示，上述為第3A座29樓B室，實用面積1,234方呎，屬四房一套連儲物室間隔，內置樓梯通往866方呎天台，成交呎價約41,977元。該單位屬於該期數項目最大戶型，客飯廳與所有睡房均享同一景觀，主人房更特設角窗，享開揚市景。連同上述成交計，項目第1B期開售3日累沽180伙，僅餘3伙特色戶待售。

●滿名山終止交易洋房再售8200萬

上述為名庭H7號洋房，實用面積2,877方呎，四套房間隔，連2,638方呎花園及1,106方呎天台，最新以每呎售價約28,502元沽出。翻查資料，該洋房原本於2021年2月以8,631萬元售出，當時呎價為30,000元，期後交易於上周四(23日)終止，而最新成交價較兩年前平約5%。

●天水圍Wetland Seasons Bay第2期沽出別墅單位呎價約13,963元

●沙田大圍站上蓋柏傲莊II累錄440宗終止交易