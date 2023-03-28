林嘉麒：港股走勢向下居多　或再變提款機

市場正在經歷全球銀行危機，資金流入避險明顯。根據美國ETF資金流，截至3月22日的數據顯示，美國固收ETF流入14.13億美元(下同)，國際固收ETF流入4.03億元，相反美國股票ETF及國際股票ETF分別流出7.02億及7.62億元。同時，各國央行拋售美債的金額創2014年以來最多，FIMA的使用額亦創新高，反映多國央行正需要美元。

美國銀行的分析師表示，貨幣市場基金管理資金已經超過5.1萬億美元，在過去四周內增加3,000多億美元。他們指出，現金流入創2020年3月以來單周最高，國債連續六周流入金額創歷史新高。繼瑞信後，德意志的信用違約掉期(0CDS)大幅上升，市場憂慮已轉至歐洲銀行業。財金官員紛紛出口術：德國總理表示，德意志銀行「利潤豐厚」，毋須感到擔心，而歐洲央行行長拉加德也試圖緩解市場對德銀的擔憂，並稱歐元區的銀行都有彈性，資本與流動性部位都很強大，亦提到如有必要，歐央行將提供流動性支援，連同美國財政部長耶倫指，如有必要，監管機構準備採取更多行動，以穩定美國的銀行體系，算是為環球金融市場打了針一樣。多位重量級官員言論一出後，美國及歐洲股債市場略見回穩，奈何港股情況並不一樣。

走勢上，由三月的高位及低位所形成的三角平亦逐漸收窄至快將出現突破走勢。向上或向下﹖港股情況似乎是向下居多。過去多次金融危機出現時，香港也是一部ATM提款機，皆因香港資金自由流通，而且以美元掛鈎，今日沽了可以明日再買，假如筆者是基金經理，面對美國剛加息的壓力，同時要面對投資者恐慌而需要應對的贖回潮，也會選擇先沽出港股套現。再者，今周是三月最後的一個星期，基金季結等因素亦令環球基金經理變得更保守及以現金為主。再者，本周適逢是期指結算加上業績的高峰期，恒指要本周大反擊不是易事，期望的是本月的低位18,829能夠守得住。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒