黃永輝：金銀價攀升　原油及天然氣價格暴跌

在硅谷銀行出事之前，嚴重倒掛的美國國債利率曲線已經打擊了銀行把短期存款放貸長期貸款的傳統經營模式。美國聯儲局一月份的調查顯示，銀行在去年第四季度已經大幅收緊放款標準，二月份的銀行工商業貸款存量比上年同期減少了5.9%。

近期美國區域性銀行遇上存款流失和資產減值，情況更加糟糕，進一步收縮放貸業務。銀行減少貸款將會打擊工商業，把經濟推入衰退。我們盛寶認為，美聯儲上週加息至5%是這個週期最後一次加息，隨之而來的將會是減息。

黃金和白銀在二月份調整後，好倉已經大幅減少，本月因債券收益率暴跌支持對黃金和白銀的需求，加上擔憂銀行和房地產行業推動避險需求，貴金屬板塊本月上漲超過8%。

銅自1月中旬以來一直處於下行趨勢中，最初是受中國經濟復甦步伐未達預期的影響。上週上海、倫敦和紐約期貨交易所倉庫監控庫存持續滑落至247,000噸，支持了銅價反彈，目前阻力位在4.15美元左右。全球最大的私營金屬交易商托克預測，由於中國的經濟復甦將繼續消耗已經很低的庫存，銅價今年將飆升至歷史新高。

近期，WTI和布蘭特原油價格持續下跌，分別跌幅超過10%。同時，天然氣價格下跌幅度更為明顯，超過了20%。其中，布倫特原油早前連續幾週的投機買盤使得多頭持倉規模大增。然而，隨着銀行業波動加劇、市場銀根收緊以及流動性不足，觸發了平倉潮。由於投資者之間相互踐踏，導致原油價格下跌超過了其合理基本面。據悉，在截至3月14日的3個星期內，投機者共計賣出了117,000份原油期貨合約，相當於1.17億桶，成為自2017年以來最大的三週減持量之一。 WTI原油目前的價格為69.2美元，下一個支持位在周線圖的200周平均線上，預計為66.2美元。

值得一提的是，今年北半球天氣較為溫暖，美國天然氣庫存水平上升至1,900億立方英尺，比長期平均水平高出了約22.7%。這導致天然氣價格持續下跌，尤其是在美國，Henry Hub天然氣價格已跌至30個月的低點，每MMBtu接近2美元，較去年8月的10美元峰值紀錄下跌近80%。而歐洲大陸在渡過了冬季的同時，在進入儲氣季節前，儲氣庫也已滿足55%，遠高於去年的25%和2021年的29%。隨着，天然氣供應充足，價格下跌趨勢或將持續。

盛寶金融大中華區市場策略師 黃永輝(上述謹為市場資訊提供，並不構成投資建議。)