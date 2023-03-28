道指高收194點　紐油升半成

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.2%，至102.83；港匯見7.8491；離岸人民幣(CNH)報6.8818；美元兌日圓處131.21；歐元報1.0806，英鎊報1.2296。金價處1,957.67美元。布油報77.8美元，紐油報73.01美元。比特幣跌近3%，報2.71萬美元。道指期貨升240點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水110點。

●道指收報32,432點，升194點或0.6%；標指收報3,977點，升6點或0.16%；納指收報11,768點，跌55點或0.47%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,647點，升79點。

●3月恒生指數夜期收報19,638點，升35點，高水70點，成交14,185張。

●紐約期油收報每桶72.81美元，升3.55美元或5.12%；倫敦布蘭特期油收報每桶78.12美元，升3.13美元或4.17%。

●紐約期金收報每安士1,953.8美元，跌30美元或1.51%。

●英國富時100指數收報7,471點，升66點或0.9%；德國DAX指數收報15,127點，升170點或1.14%；法國CAC指數收報7,078點，升63點或0.9%。

●香港2月出口跌幅收窄至8.8%，連跌10個月。

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