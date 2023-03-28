陳蓓敏：信義光能可候低吸　上望9.6元

臨近季結，外圍股市應有回穩空間。再有中國企業被美政府高調狙擊追税，是次目標為中國跨境快時尚品牌SHEIN。美國上市中概股普遍偏軟。

即將踏入第二季，外國眾多重要政要首腦訪華頻密，此景象為樂觀解讀，有溝通才能解決問題和進步，有溝通才可互惠互利。除卻政要訪華外，重要商界代表也聚首於北京，出席中國發展高層論壇年會。政商來華，當然不是天氣哈哈哈，各懷目的下，應和商貿關係空間較大。內地公布首兩個月規模以上工業企業實現利潤按年跌23%，因受出廠價格高基數，企業營運於年度開局，一切方向，待兩會完結落實等外圍因素。4月將陸續公布3月經濟數據，可窺探3月和上兩個月比較。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)