世銀︰人口老化恐令全球經濟陷「失落十年」

世界銀行周一(27日)提出預警，全球勞動人口老化及民間投資下滑等一系列經濟風險，正在限制經濟增長，如果不加以重視，全球經濟恐迎來「失落的十年」。世銀預測直至2030年，全球國內生產總值(GDP)年增長率可能會跌王2.2%，較2000至2010年的3.5%低近1/3。

外媒引述世銀的報告指出，全球經濟放緩的主因是生產率增長放緩，趨勢正因新冠疫情及俄烏戰爭而加劇，生產率可能會以2000年以來的最慢速度增長。世銀首席經濟學家Indermit Gill指出，目前幾乎所有推動經濟發展的經濟力量都在減退，全球經濟可能正在醞釀「失落的十年」。

報告又提到，由於富裕國家和發展中國家的人口老化，全球勞動力增長緩慢，而新冠疫情造成的全球兒童學習損失，預計將會對人力資本造成更大拖累。與此同時，俄烏戰事使國際關係緊張，破壞全球經濟活動。不過，世銀稱，雖然全球經濟增長速度正在下降，但可以透過激勵工作、提高生產率和加速投資的政策扭轉此一趨勢。

世銀指出，全球勞動力老化是21世紀的關鍵人口問題之一。在日本和南韓等快速老齡化的國家，缺乏年輕勞動力已經拖累經濟增長前景。在美國、中國及多個歐洲國家，愈來愈多的人進入退休年齡，卻沒有足夠的年輕人替代，成為一個日益嚴峻的挑戰。人口老化引發人們對政府預算緊張的擔憂，而在法國等國退休制度改革方案，遭到民眾的抵制和抗議。