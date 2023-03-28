美FDIC正調查SVB管理層行為　另料花逾1500億元處理倒閉事件

外媒報道，美國銀行業最高監管機構已對硅谷銀行(SVB)及Signature Bank的管理層行為展開調查，美國聯邦存款保險公司(FDIC)主席Martin Gruenberg為周二(28日)參議院聽證會準備的講稿中稱，股東失去他們的投資，無擔保債權人蒙受損失，董事會及最資深的高管被撤職。

Gruenberg稱，儘管發生了近期事件，美國金融體系仍然穩健，且FDIC準備在必要時使用其所有權力，包括有權調查及追究董事、官員、專業服務提供商和「其他機構附屬方」與銀行有關的損失，以及銀行管理中的任何不當行為，且FDIC已開始了相關調查，而FDIC存款保險基金的損失亦將得到償還。

另外，他表示，FDIC是次分別花費了200億美元(約1,560億港元)及25億美元(約195億港元)去處理SVB及Signature Bank的倒閉事件，該200億美元中，約88%即180億美元用於支付SVB未投保存款的成本；而25億美元中，約2/3即16億美元用於支付Signature Bank未投保存款的成本，但這些估計仍有不確定性，很可能存在變化。