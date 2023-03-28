鱷王談SVB危機：全世界進行槓桿投資　每個人都蝕錢

外媒報道，有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達利奧(Ray Dalio)周一(27日)表示，目前的經濟形勢非常特殊，金融領域的資產及負債之間普遍存在價值錯配。

達利奧透過個人短片討論美國硅谷銀行(SVB)危機及其經濟後果。他指出，當產生大量債務，銀行及保險公司以一定的利率借錢，進行股票和債券等投資，但其收益低於預期，因為這些投資都失去價值，或與融資成本相比無法提供足夠收益。

他表示，這裏每個人都在蝕錢，全世界都被槓桿化，意味投資者借錢來持有這些倉位。

達利奧表示，美國聯儲局面臨着一項極為困難的平衡操作，正在艱難地試圖制定一個夠高的利率，以提供扣除通脹後的實際回報，足以支付投資者持有資產的費用，同時防止更高的利率損害已經借錢的人士。

他解釋，美國聯邦政府層面存在供需失衡，他們用巨額赤字來應對，意味發行更多債務。只有在實際回報足夠高的情況下，投資者才會購買政府債券，否則他們將出售這些債務，造成嚴重不平衡。這種不平衡是目前情況的本質，他補充，許多實體如果按市值計價所持債券，已經陷入財務困難。