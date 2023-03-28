英倫銀行行長：當地利率不會高過海嘯前

外媒報道，英倫銀行(即英國央行)行長貝利(Andrew Bailey)指出，當地指標利率可能低於2008年金融危機爆發前水平，暗示英倫銀行可能將近結束其30年來最快的一系列加息行動。他又指，銀行業危機不會影響央行的利率決策，並表示有信心英國能夠度過金融市場的風暴。

貝利周一(27日)在倫敦經濟學院發表演說時表示，英國經濟的基本狀況表明，利率不一定要完全返回並維持在2008年前水平。

此外，貝利指英國的銀行系統穩健，足以承受進一步衝擊，當局有合適工具為陷困機構解難。英國擁有強大的宏觀審慎政策制度，在金融政策委員會(FPC)確保金融穩定的情況下，貨幣政策委員會(MPC)可以專注於抗擊通脹，令其重返2%目標。

對於利率的未來路徑，貝利表示，在英國遭受如此大的衝擊後，目前為息口路徑提供指引更加謹慎。銀行業出現動盪，如果貸款標準收緊，可能會令經濟稍為降溫，並減少英倫央行加息的必要性。

另一方面，他歡迎政府努力讓更多員工重返勞工市場，並預計今年通脹將急劇下降，通脹道路不會完全平坦，成本和價格壓力仍然高企。他表示，經濟增長略強於英倫銀行的預期，但工資升幅略低於預期。

貝利指，已經看到全球銀行系統的某些部分出現巨大壓力，但相信英國的銀行系統強韌，擁有穩健的資本及流動性，能夠良好地支持經濟。

此外，面對美國硅谷銀行(SVB)突然倒閉，貝利指出，目前社交媒體及數碼銀行時代容易加快銀行擠提速度。由於金融危機以來的技術進步，監管機構需從SVB倒閉事件中吸取教訓之一是「擠提發生的速度」，與Northern Rock當年儲戶在銀行門外排長龍的情況非常不同。