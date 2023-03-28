獲沙特阿美入股　榮盛石化升停板

榮盛石化升停板，報14.2元人民幣(下同)。公司公布，控股股東榮盛控股擬將所持公司股份約10.12億股，以每股24.3元，轉讓予戰略投資者沙特阿美旗下AOC，對價總額246億元，溢價88%。

同時，榮盛石化與沙特阿美簽署了《戰略合作協議》，協議主要包括了沙特阿美向浙江石化供應承諾數量為每日48萬桶的阿拉伯原油(《原油採購協議》)，以及原料、成品油、化工產品、原油儲存及技術分享等多份業務合作框架協議。

榮盛石化表示，通過簽訂上述協議，公司將進一步鞏固與沙特阿美現有原油採購業務的合作關係，獲取每日48萬桶的長期穩定的原油供應，以及其他化工原材料的供應，並有望進一步拓展化工產品的海外銷售渠道，保障石油化工品產業鏈的穩定性。

據悉，2022年至今，沙特阿美均是榮盛石化最大的原油供應商。去年榮盛石化基於現有的原油採購協議，向沙特阿美及其關聯方購買了約603億元的原油等原材料，佔公司同類交易的比例為21%。2023年1至2月，公司向沙特阿美及其關聯方購買了約90億元的原油等原材料。

榮盛石化總部位於杭州市蕭山區，是中國石化-化纖行業龍頭企業之一；周一(27日)股價漲7.76%，最新市值為1,307億元。

沙特阿美是全球最大的石油公司，生產了全球約1/8的原油，也被市場稱為「地表最強」的石油公司，早於2019年在沙特證券交易所上市。