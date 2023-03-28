【高盛推介】阿里巴巴逆市回吐　資金積極趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周一(27日)曾抽升高見89.95港元，突破半個月高位，但及後回吐升幅，周二(28日)早段則表現落後，逆市走低，最低見83.55元。現報84.45元，逆市微跌約0.9%。有報道指日前馬雲回國到訪杭州雲谷學校，討論ChatGPT及未來教育。

觀察個股輪證資金流向，資金積極兩邊部署，好倉於上周四至本周一共錄得約4,160萬元資金流入。淡倉於上周三至本周一皆錄得資金流入，合共約2,970萬元。

阿里購26143，行使價86.93元，2023年10月20日到期，實際槓桿4.1倍，中長期、貼價。

阿里購14117，行使價96.33元，2023年6月23日到期，實際槓桿7.1倍，高槓桿、低面值。

阿里購15017，行使價101元，2023年9月26日到期，實際槓桿5.1倍，價外。

阿里牛57152，收回價80元，行使價78.5元，換股比率100，槓桿比率14.4倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。

阿里沽11850，行使價77.83元，2023年6月27日到期，實際槓桿5.6倍，行使價70元以上、2個月期以上最高槓桿。

阿里熊55888，收回價90元，行使價91.5元，換股比率100，槓桿比11.2倍，市場上最高槓桿熊證之一。

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