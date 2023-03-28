【高盛推介】阿里巴巴逆市回吐 資金積極趁低吸納
2023年03月28日 11:33
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周一(27日)曾抽升高見89.95港元，突破半個月高位，但及後回吐升幅，周二(28日)早段則表現落後，逆市走低，最低見83.55元。現報84.45元，逆市微跌約0.9%。有報道指日前馬雲回國到訪杭州雲谷學校，討論ChatGPT及未來教育。
觀察個股輪證資金流向，資金積極兩邊部署，好倉於上周四至本周一共錄得約4,160萬元資金流入。淡倉於上周三至本周一皆錄得資金流入，合共約2,970萬元。
投資者如看好，認購證方面的中長期選擇可留意貼價比迪購(26143)。高槓桿選擇可留意低面值度阿里購(14117)。價外選擇可留意阿里購(15017)。牛證方面可留意屬貼牛的阿里牛(57152)，與現價有約5元收回距離。
阿里購26143，行使價86.93元，2023年10月20日到期，實際槓桿4.1倍，中長期、貼價。
阿里購14117，行使價96.33元，2023年6月23日到期，實際槓桿7.1倍，高槓桿、低面值。
阿里購15017，行使價101元，2023年9月26日到期，實際槓桿5.1倍，價外。
阿里牛57152，收回價80元，行使價78.5元，換股比率100，槓桿比率14.4倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
阿里沽11850，行使價77.83元，2023年6月27日到期，實際槓桿5.6倍，行使價70元以上、2個月期以上最高槓桿。
阿里熊55888，收回價90元，行使價91.5元，換股比率100，槓桿比11.2倍，市場上最高槓桿熊證之一。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。