有錢到手即改口？麥樸思：仍在內地找投資機會

「新興市場之父」麥樸思(Mark Mobius)本月較早時才警告，在中國投資時要「非常非常小心」，最新又轉口風力撐！他表示，由於邊境重開及政府政策推動，預計今年內地經濟及股市將出現強勁增長，並對內地持正面態度，不過他補充，若內地放鬆對資本流動的管制，對於外國投資者而言將更具吸引力。

媒體報道，麥樸思直言，他對內地看法沒有變，仍在尋找於內地的投資機會，並指對在內地、香港及台灣的投資，仍然持樂觀態度。

麥樸思指，內地正採取措施振興經濟，是內地支持民營企業非常好的迹象，重要的是政府允許私人企業在沒有太多監管的狀況下運作，因為最終而言，真正推動經濟增長的是自由市場經濟。

麥樸思早前提醒投資者要謹慎投資中國，並稱他無法從上海的滙豐銀行把錢匯出，不過內地則稱，沒有限制資本外流。後來麥樸思補充，問題已獲得解決。

他認為，取消資本外流限制對中國經濟有利，例如在美國想提取款項，是不用出示有關文件，若中國放寬對資本流動管制，將成為對國際投資者更具吸引力的市場。

麥樸思自疫情爆發後就未到訪過內地，他計劃在今年夏季到訪內地及香港。