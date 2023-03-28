巨災債券首在港上市　保監局：另類風險轉型工具需求料提升

他又指，希望借今次的巨災債券上市，讓市場認識另類風險轉移工具，為保險及再保險公司提供支援，以收窄保障缺口，並有助加強香港金融市場廣度及可持續性。

被問到近期歐美市場接連出現的金融事件，有否影響香港保險市場。張指出，相信目前未有危機，歐美金融監管機構應對不同的潛在風險有豐富經驗，目前市場反應受控，強調監管機構最重要的工作，是保持市場穩定及保障投資者。事件同時反映市場需要風險管理，且要不同類型的風險對沖工具，對巨災債券發行影響正面。

張又指，香港要成為保險樞紐及風險管理中心，有需要利用與內地緊密聯繫的優勢，若內地有另類風險轉移的需求，香港可以提供協助。

至於跨境銷售保險研究方面，他指，現時會先集中做好售後服務中心，屆時再為跨境銷售作鋪路。