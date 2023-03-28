富達：金融環境每進一步縮緊　已發展市場硬着陸機會增

富達國際發表2023年第二季投資展望，指年初經濟雖現復甦迹象，但持續加息和緊縮政策的影響正逐步浮現，多項潛在危機已發展至另一段階。當已發展市場很大機會陷入經濟衰退，中國重新開放或可帶來生機，讓已發展市場得到喘息的機會。

該行指，自從史上最急促的加息進程引發歐美銀行危機後，已發展市場出現經濟衰退的可能性愈來愈大。今年年內金融環境每進一步縮緊，已發展市場硬着陸的機率也隨之增加。

富達國際亞太區股票主管Marty Dropkin指出，美國聯儲局持續堅守其偏鷹立場，維持偏高利率的時間愈長，金融體系面對的壓力愈大，其中銀行業已現裂縫。近日的銀行倒閉帶來一些壓力，但並不表示歐美銀行體系存在系統性風險，因近日的拋售主要源於市場負面情緒，而非受基本面影響。

他指，與2008年金融危機相比，銀行的資本狀況、信貸質量和流動性均較穩健，而利率仍支持銀行的整體盈利能力，監管機構可利用不同工具來恢復投資者信心。即使如此，未來幾周內仍可能看到進一步波動。他又表示，如果聯儲局於2023年全年保持緊縮政策，將會出現更嚴重的經濟衰退。

他認為，在利率長期偏高的環境中，具結構性利好因素、防守性，並兼具吸引估值的行業及地區，有機會在風險與回報之間取得較佳平衡。長線而言，可持續發展、中產人口增加，及產業回流本土或周邊地區等主題將繼續為投資者提供吸引的投資機遇。

此外，富達基金管理(中國)有限公司股票投資主管寧靜表示，內地將更關注復甦的質素，而非復甦速度，故可能推出額外的刺激措施以支持經濟發展。

寧指出，該行預計中國將更關注科學及科技領域自立自強，並強調推動高端製造業，以助提升中國企業在先進科技領域的國際競爭力，並加速數碼化方面發展。該行認為，中國將持續加大對本地半導體、先進機械和新技術企業的支持力度。另外，自防疫措施放寬以來，恢復和促進消費已成內地的首要任務，預期內地將推出更多支持措施。

Dropkin提到日本經濟，指該行看到日本市場浮現投資機遇，關鍵的轉捩點或將出現。隨着通脹上升，該行正密切關注日本央行會否調整，甚至結束其孳息率曲線控制(YCC)政策。多年來，超低利率促進日本民眾向外投資，並使日本成為世界上最大的債權國。一旦形勢逆轉，資金將回流，日本資產將受惠於資金流入及日圓走強，並為投資者提供新機遇。