財庫局：冀未來與更多機構合作　發揮港風險管理中心作用

他認為，有關債券關乎人類及提升人民生活質素。世界銀行工作着重可持續發展(Sustainability)，並積極利用資本及流動性推動可持續發展，期望巨災債券引起大眾關注。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，港府一直積極加強香港作為環球風險管理中心的角色，認為保持保險業競爭力十分重要，特別要鞏固本港的風險管理能力和提供解決方案，為國際及內地投資者增加分散風險的渠道。

他指出，今次與智利政府、世界銀行等合作，為解決天災風險提供保障，期望未來能與更多機構合作，以發揮本港風險管理中心作用。

巨災債券是將保險相連證券(ILS)「打包」成債券，屬高風險投資產品，僅限專業投資者認購，主要是把保險的風險轉移到投資者身上。由於有關產品與金融市場脫鈎，回報取決於指定地區發生的天然災害風險，當發生特定天災，將按程度觸發不同比率的本金支付。

該筆債券總額3.5億美元，為浮息債，將於2026月3月31日到期，將為智利未來3年地震風險損失提供保障。