【高盛推介】騰訊重上370元領漲恒指　部署留意轉倉策略

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股在上周三(22日)收市公布去年業績後，股價曾急漲至380港元水平，周一(27日)終止3連升，回吐至360元水平，跌約3.7%，周二(28日)早段靠穩再度發力。早上高開約1.1%後升幅擴大，最高見377.6元。現報376.4元，升約4%。有券商指騰訊去年第四季業績勝預期，並指多個有利盈利率業務的收入加快增長，有利今年純利增長加速。該行維持對騰訊「買入」評級，目標價447元。

觀察個股輪證資金流向，好倉於周一獲資金轉向流入，有約3,630萬元，為周一最多資金流入的個股相關資產。淡倉於上周二至上周五共錄得約7,430萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。

觀察港股通資金流向，北水於周一繼續買入騰訊，錄得約14.9億元資金淨買入。

由於騰訊上周公布股價急漲，也見早前部署好倉的投資者相繼止賺獲利。若投資者如看繼續看好，目前可考慮轉倉策略，將早前部署的貼價或價內的產品賣出止賺，並利用盈利部署價外產品，從而鎖定部分利潤及以維持一定槓桿繼續部署看上。

反手看淡則可以留意較爲貼價的產品，較價外證波幅敏感度低，相對更能緊貼正股升跌。

騰訊購12953，行使價481.42元，2023年7月24日到期，實際槓桿9.2倍，低面值、高槓桿。

騰訊購12131，行使價463.98元，2023年8月28日到期，實際槓桿7.5倍，中年期、價外。

騰訊購13019，行使價438元，2023年7月21日到期，實際槓桿8.0倍，輕微價外、低街貨。

騰訊牛58205，收回價360元，行使價357.2元，換股比率500，槓桿比率18.0倍，新上市近牛。

騰訊沽12672，行使價321.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿6.7倍，貼價。

騰訊沽12198，行使價303.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿7.1倍，低面值、高槓桿。

騰訊熊51766，收回價410元，行使價413元，換股比率500，槓桿比率10.1倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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