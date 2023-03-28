馬斯克：銀行危機未完　商業地產貸款為下一個炸彈...

美國第一公民銀行(First Citizens BancShares)接手硅谷銀行(SVB)所有存款與貸款，惟美國銀行危機仍未解除。SpaceX創始人馬斯克(Elon Musk)警告，一場新的銀行危機即將殺到。

馬斯克表示，商業房地產債務是迄今最嚴重，而且迫在眉睫的問題，房屋抵押貸款也是。他近期多次呼籲，美國所有銀行都應該受到美國聯邦存保公司(FDIC)的保護，不過財政部長耶倫拒絕全面「包底」。

有外媒在Twitter表示，有超過2.5萬億美元(約19.5萬億港元)的商業房地產債務，將於未來5年內到期，是史上最高紀錄。然而，全美平均樓價已上升接近1倍，但商業地產入住率卻只有6至7成，為該類貸款進行再融資將變得非常昂貴，並引發下一次重大金融危機。由於聯儲局激進加息，令到目前美息升至5%水平，令到依賴貸款的商業地產市場非常痛苦，而房屋空置率也在削弱貸款人償債能力，再度擴大商業房地產違約風險。馬斯克在上述貼文點讚，引起市場關注。

數據顯示，美國近70%的商業房地產貸款是由資產規模不足2,500億美元的小型銀行所發放，由於貸款人違約風險大增，為該批銀行帶來龐大潛在風險，一旦銀行開始為貸款撇帳，其資產負債表將會面臨極大壓力。