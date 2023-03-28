領展房託供股籌188億港元獲240%認購

領展房託於2023年2月10日公布，按每持有5個現有基金單位獲發1個基金單位的基準、以每個基金單位44.2港元的認購價進行供股。於2023年3月21日認購期結束時，領展收到其基金單位持有人及投資者就1,022,610,969個供股基金單位的有效接納及申請。與供股計劃下可供認購總數為425,640,848個基金單位相比，總認購率為240.25%。基金單位持有人申請額外供股，合共622,834,823個基金單位，佔原來供股總額的146.33%。

繳足股款的供股基金單位於2023年3月30日上午9時正開始在香港聯合交易所有限公司買賣，繳足股款供股基金單位的基金單位證書及全部及部分不獲接納之額外認購申請的退款支票將於2023年3月29日寄發。

扣除支出後，發行配股的淨收益約為185億港元。供股所得款項淨額約40%至50%將用於償還現有債務及一般營運資金；餘額將用於探索未來的投資機遇，尤其專注位於亞太區的零售、停車場、辧公室及物流板塊。