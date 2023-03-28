道期升近百點　金價企1953美元

●美匯指數報102.64；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.8867；美元兌日圓報131.22；歐元企1.0823，英鎊處1.2307。金價報1,953美元。布油報78.35美元，紐油報73.13美元。比特幣企2.6萬美元水平。道指期貨升99點。

●市後關注點

20:30 美國2月商品貿易帳

21:00 美國1月標普/Case-Shiller 20大城市樓價指數

22:00 美國3月諮商會消費者信心指數

-太興集團去年虧損4315萬元。

-申洲國際去年純利升35%，末期息85港仙。

-滙豐研究上調中石化目標價至3.4元。

-業務指引遜預期，美銀證券降康師傅盈測及目標價。

-領展房託供股籌188億港元獲240%認購。

-獲沙特阿美入股，榮盛石化升停板。

●中國經濟：

-富達：內地重啟前景看俏，美持續緊縮恐加劇衰退。

-房策鬆綁！廈門戶籍單身人士可購第二套住房。

●美思明智北京辦事處遭搜查，外交部：涉非法經營。

●世銀︰人口老化恐令全球經濟陷「失落十年」。

●新債王：美國經濟恐數月內衰退，今年焗減息幾次。

●財庫局：冀未來與更多機構合作，發揮港風險管理中心作用。

●巨災債券首在港上市，保監局：另類風險轉型工具需求料提升。

●SVB後續：

-鱷王談SVB危機：全世界進行槓桿投資，每個人都蝕錢。

-美FDIC正調查SVB管理層行為，另料花逾1500億元處理倒閉事件。

●有錢到手即改口？麥樸思：仍在內地找投資機會。

●美股：

-Apple營運總監沽股票套現逾2.3億元，分析指反映...

-Apple收購AI公司WaveOne。

-迪士尼開始首輪裁員，料涉7000人。

-召車平台Lyft兩創辦人退出管理，亞馬遜前高層出任CEO。

-巴郡再購西方石油近370萬股，持股增至23.6%。

●加國經濟：

-標普料加拿大今年可避過衰退，全年實際GDP增長0.8%。

●英倫銀行行長：當地利率不會高過海嘯前。

●馬斯克：銀行危機未完，商業地產貸款為下一個炸彈...

●貝萊德：市場押注美國減息是錯誤，因為...