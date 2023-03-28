【產經直播】港股欠方向　炒住區間先？

硅谷銀行(SVB)及Signature銀行成功拆骨出售，利好市場氣氛，隔晚美股做好。而港股周二(28日)走勢反覆向上，高開120點，雖一度倒跌，但之後又重拾升勢，最多升307點，收市升216點，報19,784點，成交1,061億元。港股走勢波動，似乎冇咩方向？短期內都難以擺脫上落格局？炒住區間先？

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