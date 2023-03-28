【產經直播】港股欠方向 炒住區間先？
2023年03月28日 16:22
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艾德金融董事陳政深
硅谷銀行(SVB)及Signature銀行成功拆骨出售，利好市場氣氛，隔晚美股做好。而港股周二(28日)走勢反覆向上，高開120點，雖一度倒跌，但之後又重拾升勢，最多升307點，收市升216點，報19,784點，成交1,061億元。港股走勢波動，似乎冇咩方向？短期內都難以擺脫上落格局？炒住區間先？
科網股方面，騰訊(00700)領市大升，彈4%，大行麥格理上調騰訊目標價至496元，預計騰訊擁有視頻號、人工智能及企業互聯網等多項長期增長動力，而當中廣告業務復甦步伐較預期強，加強了該行對騰訊增長前景已恢復的信心，重申「跑贏大市」評級。最新消息指，騰訊即將推出ChatGPT產品，及推3D虛擬場景自動生成方案，以提升遊戲開發效率，騰訊前景可看俏？
美團(03690)亦反彈2.4%，但卻被多間大行削目標價，加上憂慮被騰訊當股息實物分派的沽壓，升勢恐怕只係曇花一現？股價將維持弱勢？抑或負面因素已經price in？趁低吸納先啱？
領展(00823)世紀供股，以「5供1」方式供股集資，最終超額認購約1.4倍，所得款項淨額188億元，扣除開支後約185億元，供股基金單位將於周四(30日)開始買賣。集團表示，可壯大資本基礎，令淨負債率降至不足20%，今次供股反應算理想？早前領展宣布，準備好進入「領展3.0」戰略目標，領展前景點睇？
申洲國際(02313)截至去年12月底止全年業績，營業額達277.81億元人民幣，創新高，按年升16.5%；而純利則達45.63億元人民幣，按年升35.3%，派末期息85港仙。申洲績後受壓跌逾2%，業績收唔收貨？值得中長線部署？
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