大家樂：寄望暑假市況轉好　內地店目標擴至300間

她表示，疫情持續3年期間，集團有對個別產品加價，畢竟俄烏亂局推高原材料價格，美國又出現缺蛋問題，集團透過調整餐單着手，強調加價幅度不高。她亦承認人手不足，未來還會繼續增兵。

大家樂集團首席執行官羅德承亦指，疫情確實改變了香港人生活習慣，目前個別地區如油尖旺，晚市仍較淡靜，但周末情況較佳，相信市民復活節期間仍會繼續外遊。

隨着內地重新開放邊境，大家樂行政總裁(中國)楊斌指，當地居民已經迫不及待出外用餐，生意已經恢復至疫情前90%左右，論晚市情況，內地較香港甚至還好一點。目前內地主要經營約150家店舖，集中在大灣區市場，未來還會繼續開舖，目標是把內地店舖擴至280至300家。他又稱，大家樂品牌在內地的定位是休閒快餐，店內還會提供送餐服務，裝修與港區店舖也有些許不同，所以產品定價並非以最平取勝，餐價比起內地麥當勞及肯德基還高一些。