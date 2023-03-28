美聯料全年樓價升10%　豪宅新盤可望跑贏

他指出，樓市首季表現突出，先是由剛需用家帶動，中小型物業一度主導大市，新香港人更成為升市的重要動力。今年截至3月27日止，共錄得逾3,300宗一手成交，當中75%成交價為1,000萬元或以下，76%為一至兩房間隔，66%的成交實用呎價低於20,000元。中小型新盤成推動大市上升的主力，原因是積存的購買力在「通關」後釋放，新一份「財政預算案」降低首置人士印花稅，以1,000萬元或以下物業最受惠，刺激中小型單位需求，加上發展商的低價策略湊效，成功引出購買力，令成交一浪高於一浪。

去年第四季起，已湧現非本土港人入市的迹象。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料，按已知買家姓名作分析，去年第四季內地買家佔整體一二手成交的佔比高達11%，比率創11年季度新高。由於去年第四季尚未通關，因此估計這批買家以留港的新香港人為主。

至於非住宅物業，黃建業最睇好商舖前景，預計雖然重返高峰需時，但是商舖可望受惠通關及放寬防疫措施。至於商廈則有機會受惠於重啟投資移民，吸引資金來港，令商廈的租賣加快復活，相信優質或售價合理的商廈物業會被市場吸納。