Mastercard：首2月入境交易翻一番　線下消費回升

隨着疫情緩和，來港旅客數字回升，帶動本地消費。Mastercard表示，今年首2個月入境交易較去年同期翻了一番，個別消費類別更出現了10倍、甚至40倍增長。

截至今年2月，本地交易也按年錄得四成增長，相較疫情前的2019年，增幅更超過五成。Mastercard香港及澳門總經理陳一芳表示，自香港開關後線下消費顯著反彈，過去3年來首次超越線上消費。Mastercard大中華區總裁常青表示，香港在過去3年疫情下，線下交易相對線上消費淡靜，但綜觀首2個月數字見復甦，線下交易增長達3倍，當中餐飲更出現4倍增幅。

大眾消費模式已被疫情改變，被問及線上消費及非接觸式支付等發展，陳一芳稱，Mastercard在疫下已積極搜羅線上優惠及折扣，推動無現金支付，如綁定信用卡到手機流動程式等，同時也有與不用金融機構合作推動新項目。她強調，安全及保安性為集團最着重的一環。

Mastercard最新宣布與本地餐飲集團LUBUDS合作，為持卡人推出優惠。LUBUDS創辦人鍾思朗認為，餐飲業「最差環境已過」，對於香港旅客回歸有信心，但預料恢復需時。他指，該集團的生意已重返2018年高峰時約75%，冀今年底可達疫情前約80至90%。集團在疫情期間未有暫停擴張，每年仍新增6至8間餐廳，過年3年已開約16至17家餐廳，今年會繼續開店步伐，地點包括大圍、太古城及中環。他也期望，是次與Mastercard合作可助公司加強數碼化，提升效率。