水藍‧天岸銀主盤引多客競購　改招標賣貴20萬售1050萬

銀主盤價格較市場有折讓，成為買家追捧對象，東涌水藍‧天岸連平台同類單位，銀主原以1,030萬元開價放盤，吸引不少準買家還價洽購，銀主遂改以價高者得形式招標推出，最終以1,050.38萬元易手 較原先開價高逾20萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原潘重允透露，銅鑼灣京士頓大廈B座中層1室，實用面積約736方呎，兩房間隔，議價後以1,050萬元易手，呎價約14,266元，新買家屬於用家，原業主於1968年以6.6萬元買入，持貨約55年帳面獲利1,043.4萬元離場。

●中原莊劍嵐指，西灣河逸濤灣秋盈軒低層E室，實用面積約756方呎，套三房間隔，望鯉魚門海景，去年5月以1,860萬元放盤，期後因應市況多次調低叫價，最終以1,668萬元獲承接，呎價約22,063元，新買家為首置客。

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九龍區

●中原吳國豪表示，紅磡黃埔花園4期4座高層A室，實用面積約714方呎，套三房間隔，享內園景，原先開價1,080萬元，受同區一手物業減價影響，最新減至1,026萬元成交，呎價約14,370元，新買家為外區客。

●美聯吳啟明指，奧運站一號銀海3座中層C室，實用面積約665方呎，套三房間隔，望海景，以1,421萬元易手，呎價約21,368元，原業主於2013年4月以1,128萬元購入，持貨約10年帳面獲利293萬元，單位升值約26%。

●中原馮健平稱，荔枝角美孚新邨3月至今暫錄28宗買賣，屋苑6期蘭秀道44號高層A室，實用面積約926方呎，三房間隔，最初開價1,250萬元，現大減至1,190萬元成交，呎價約12,851元，新買家為外區換樓客，約6年多帳面獲利93萬元。

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新界區

●中原柯勇表示，將軍澳3月錄約252宗二手買賣，THE PARKSIDE第3座高層D室，實用面積約705方呎，套三房間隔，議價後以1,428萬元易手，呎價約20,255元，原業主於2014年12月以978萬元購入，持貨約8年多帳面獲利450萬元，期內升值約46%。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋唐明苑A座低層16室三房戶，實用面積約646方呎，望內園景，2021年3月於未補價第二市場叫價600萬元，近日調整至468萬元，終獲區外綠表買家以450萬元購入，累減150萬元，減幅約25%，呎價約6,966元。

●世紀21將軍澳稱，將軍澳居屋富康花園10座低層H室，實用面積約592方呎，三房間隔，望內園景，本月中未補價第二市場放盤叫價500萬元，獲綠表買家洽購，議價5萬元，以495萬元成交，象徵式減價1%，呎價約8,361元。

●利嘉閣趙洛民透露，將軍澳君傲灣2座中層A室，實用面積約499方呎，兩房間隔，望內園景，獲買家洽購，議價後以816萬元成交，折呎價約16,353元，新買家為將軍澳中心業主，購入上址換樓，原業主2019年以約786萬元買入，帳面獲利約30萬元。

●世紀21奇豐廖振雄指，清水灣傲瀧18座低層C室，實用面積約903方呎，套三房連工人套房間隔，望內園景，以1,300萬元成交，呎價約14,396元，低市價約8%，原業主於2017年10月以1,519萬元購入，持貨逾5年帳面蝕219萬元，期內跌價約14%。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山新港城K座低層7室，實用面積約363方呎，兩房間隔，放盤3個月，開價630萬元，獲買家洽購，減價24萬元，以606萬元成交，呎價約16,694元，原業主於2020年1月以600萬購入，持貨約3年帳面獲利6萬元。

●世紀21奇豐黃宗信稱，馬鞍山嵐岸5座低層D室，實用面積約523方呎，兩房間隔，放盤3個月，叫價700萬元，獲買家以693萬元承接，呎價約13,250元，原業主於2020年4月以735萬元購入，持貨約3年辣招鬆綁沽售，帳面蝕42萬元，單位期內跌價約6%。

●美聯李天傑指，馬鞍山中心1座高層A室，實用面積約468方呎，兩房設計，享海景，新買家為區內客，已觀望多時，原業主願意減價，議價54萬元，立即拍板簽約並以726萬元成交，呎價約15,513元。

●中原徐可志表示，馬鞍山銀湖．天峰3月暫錄約7宗買賣，屋苑2座高層H室，實用面積約603方呎，兩房連儲物房間隔，放盤時開價約988萬元，議價後以953.8萬元易手，呎價約15,818元，新買家為外區換樓客。

●世紀21奇豐李嘉文稱，沙田欣廷軒3座低層A室，實用面積約394方呎，兩房間隔，望市景，單位放盤9個月，原先叫價750萬元，累減20萬元，最終成交價730萬元，呎價約18,528元，原業主於2008年7月以248萬元購入，持貨逾14年帳面獲利482萬元。

●中原周家傑透露，火炭駿景園3月暫錄約10宗二手買賣，屋苑8座高層H室，實用面積約1,057方呎，套三房及工人套房間隔，望河景，開價約1,500萬元，議價後以1,450萬元沽出，呎價約13,718元，新買家為外區用家。

●中原吳嘉權指，火炭銀禧花園3月暫錄8宗買賣，屋苑6座高層A室，實用面積約506方呎，兩房間隔，開價650萬元，議價後648萬元易手，呎價約12,806元，新買家為用家。

●中原劉德興稱，粉嶺中心3月暫錄約4宗買賣，屋苑B座中層3室，實用面積約513方呎，三房間隔，放盤時開價約650萬元，議價後以630萬元易手，呎價約12,281元，新買家為用家。

●利嘉閣洪文鋒表示，粉嶺居屋欣盛苑G座欣暉閣低層9室，實用面積約645方呎，三房間隔，獲買家洽購，議價後於未補價第二市場以約408萬元易手，呎價約6,326元。

●中原王勤學稱，元朗區本月錄約115宗二手買賣，按月跌三成多，世宙3座低層K室，實用面積643方呎，三房間隔，原先叫價840萬元，新近減至806.8萬元沽出，呎價約12,547元，創屋苑三房做價8個月新低，約3年多帳面微利6.8萬元，升值不足1%。

●中原指，元朗新元朗中心5座低層D室，實用面積約870方呎，套三房連士多房間隔，叫價1,000萬元，減至943萬元沽出，呎價約10839元，做價創同類單位1年半新低。

●美聯陳鋒稱，元朗釆茵軒9座頂層單位，實用面積約857方呎，套三房設計，連一個車位，新買家為區內換樓客，議價20萬元後，以860萬元購入自住，呎價約10,035元。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋悅湖山莊1座低層K室，實用面積約431方呎，兩房間隔，區內分支家庭客表示熟悉該區，感「3字頭」的單位買少見少，遂便決定於已補價自由市場以385萬即睇即買上址作自住上車之用，呎價約8,933元。

●祥益袁思賢指，屯門居屋悅湖山莊13座低層F室，實用面積約484方呎，區內首置客見單位附設裝修，而且屋苑鄰近家人，方便照應，遂便決定於已補價以466萬(自由市場價)購入上址作自住之用，以實用面積計算呎價為9628元，屬市場價成交。

●利嘉閣梁均耀稱，青衣居屋青華苑D座高層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，新買家為家庭客，原先於未補價第二市場開價332萬元，累減39.2萬元，以292.8萬元易手，呎價約7,302元。

●利嘉閣彭錦添表示，青衣盈翠半島7座中層E室，實用面積約675方呎，三房連套房間隔，以1,105萬元成交，呎價約16,370元。原業主於2017年以1,000萬元買入上址，持貨約6年帳面獲利約105萬元，物業升值約10.5%。屋苑目前約有88個放盤，入場費約699萬元。

●中原蔡偉明表示，青衣盈翠半島本月錄得13宗成交，較上月多1宗，平均實用呎價約17,182元，當中三房成交佔11宗，佔比例超過八成。屋苑12座高層D室，實用面積約653方呎，三房連套房間隔，享海景，叫價約1,200萬元，減價40萬元，以約1,160萬元沽出，呎價約17,764元。

●中原曾顯業指出，東涌水藍‧天岸7座低層連平台銀主單位，實用面積約749方呎，三房連套房間隔，附連約161方呎平台，享海景，本月初叫價1,030萬元，由於推出市場後吸引很多準買家還價洽購，銀主隨即改以價高者得形式招標推售，最終以1,050.38萬元易手，較開價高20.38萬元或近2%，呎價約14,024元。原業主則於2011年4月買入價約730萬元，單位至今升值約320.38萬元。

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