報告：73%全球CEO對未來1年全球經濟感悲觀

羅兵咸永道發布全球CEO調研中國報告顯示，全球CEO對於未來12個月全球經濟增長的擔憂達到歷史新高，持悲觀態度者升至73%。不過，中國內地CEO遠比全球同行樂觀，42%的中國內地CEO對未來一年全球經濟增長懷有信心。

市場普遍預計內地經濟將從2023年第2季度開始加快復甦。調查所見，中國內地與香港CEO對本土經濟的發展形勢更為樂觀，中國內地佔比為64%，香港及全球分別為30%及29%。

調查又指，48%的中國內地CEO對其公司未來一年收入增長充滿信心，高於全球（42%）和香港CEO（18%）。樂觀情緒在中期有所上升，其中53%的中國內地CEO對其公司收入信心十足，這一比例與全球同行持平，並明顯高於香港（30%）。

羅兵咸永道中國市場主管合夥人梁偉堅表示，今年中國企業將處於更加複雜多變的環境之中，面臨由需求復甦推動的通貨膨脹、地緣政治風險、公共衛生風險和氣候變化等挑戰。儘管中國經濟重啟為全球經濟注入信心，中國內地和香港的CEO仍需掌握平衡之道，既要贏得當下，也要將投資用於增強實力，以維持企業的長久生命力。