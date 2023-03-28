融創中國就逾90億美元境外債重組公布多個選擇　獲3成債權人撐

去年四月開始停牌的融創表示，重組旨在為公司提供長期、可持續的資本結構，提供足夠的財務靈活性及恢復空間，以保持業務穩定及保護所有利益相關方的權利及權益，並為所有利益相關方爭取價值最大化。

融創在這份長達40頁的公告中，為涉額至少90.48億美元（還要算上任何應計未付及違約利息等，但不包括公司計劃雙邊溝通的若干有抵押境外債務）的境外債務持有人提供可轉換債券、強制可轉換債券、轉換為部分融創服務股權、置換新票據等幾個選項，其中包括涉額30億美元債務的降槓桿計劃。

降槓桿計劃分三項實施：第一，融創擬發行10億美元的可轉換債券，所有計劃債權人有權在重組生效日起的12個月內，以每股20港元將其持有的可轉債轉換為融創中國普通股，如選擇不轉股，則留債9年期，公司需支付1至2厘的票息。

第二，融創擬發行5年期強制可轉換債券，預計規模17.5億美元，債權人可選擇在期初、周年、約定觸發機制達成等不同條件下登記轉股，到期日尚未行使轉股權的強制可轉換債券，將全部轉換為融創中國普通股。

第三，債權人也可選擇將現有債權轉換為現有融創服務投資持有的融創服務股權，交換價格為60個交易日加權平均股價的2.5倍，同時不得低於每股17港元，規模上限約4.49億股，約佔融創服務已發行總股數的14.7%。

因此，債權人既可自主選擇將全部或部分持有的債權轉換為股權，提前獲得變現機會，也可繼續持有債權，兩種方式均有機會獲得足額償付。同時，融創對強制可轉債的設計，讓債權人在5年內有通過市價轉股以股權形式獲得按面值償付的機會，並享有潛在的股權價值上升收益。

公告亦指，融創控股股東孫宏斌按照強制可轉換債券相同的條款，把他此前提供給公司的4.5億美元無息股東貸款，同步同價轉換為融創中國的股權。

至於剩餘的債務，融創將發行新的以美元計價的公開票據進行置換。債權人將獲得最多八個系列的新票據，分別於重組後的2年至9年到期，對於第一、第二檔債務(初始期限分別為兩年和三年)，融創有權選擇將到期日延長1年，這也意味着公司三年內無剛性還款壓力。該等新票據票息介乎於5至6.5厘之間。

另外，在同意費截止日期（即今年4月20日香港時間下午5時正）前有效持有合格受限債務，並在記錄日期仍持有全部或部分該等合格受限債務的同意債權人，將根據重組支持協議條款獲得一筆現金同意費，金額等同於該同意債權人在同意費截止日期前持有的合格受限債務本金總額的0.1%。