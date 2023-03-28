新盤周二錄13宗成交 減價重推紅磡樓超額逾5倍
2023年03月28日 21:27
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一手市場於周二(28日)錄得逾13宗新盤成交，當中黃竹坑站樓盤以4,360萬元沽出三房單位，呎價約46,681元。而減價重推的紅磡樓盤就暫錄超額逾5倍。
●紅磡必嘉坊．迎匯暫超額逾5倍
恒基地產(00012)旗下減價重推的紅磡必嘉坊．迎匯，即將作新一輪銷售。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至周二(28日)晚上約8時，項目已接獲逾520張入票，按周五(31日)以價單形式發售84伙計，超額認購逾5.1倍。資料顯示，該盤將於周五中午12時截票。
●啟德跑道區澐璟三房售3,280萬元
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，最新以3,280萬元招標沽出6座22樓C室，實用面積903方呎，屬三房連儲物室間隔，連同1個車位成交，呎價約36,323元。
●香港仔黃竹坑站揚海三房呎價約46,681元
由嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，周二(28日)透過招標售出第1A座28樓B室，實用面積934方呎，三房連儲物室間隔，成交價4,360萬元，呎價約46,681元。
●西南九龍維港滙I獲大手客斥8,670萬元連購兩伙
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙I，周二(28日)錄得兩宗四房戶成交，共涉8,670萬元，市傳為同一組買家所購入。
當中，1座10樓A室，實用面積1,385方呎，屬四房連多功能房間隔，以4,350萬元成交，呎價約31,408元。另一伙為對落的1座9樓A室，面積及間隔相若，成交價為4,320萬元，呎價31,191元。資料顯示，維港滙系列項目月內累沽38伙，套現逾8.6億元。
●元朗朗屏雨後錄首宗取消交易
星星地產(01560)旗下的元朗朗屏雨後，新近錄得首宗取消交易個案。據項目成交紀錄冊顯示，該盤的5樓K室，為實用面積371方呎的一房單位，原本於本月中的首輪銷售以509.85萬元沽出，呎價約13,743元，惟交易已列明為簽訂臨時買賣合約後未有進展。資料顯示，項目開售至今累沽138伙，套現逾8.23億元。
●旺角Larchwood開放式戶取消交易
宏安地產(01243)旗下旺角Larchwood，錄得取消交易個案。該盤的8樓H室，實用面積204方呎，開放式間隔，原本於本月19日以557.1萬元，呎價約27,309元。