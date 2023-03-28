新盤周二錄13宗成交　減價重推紅磡樓超額逾5倍

一手市場於周二(28日)錄得逾13宗新盤成交，當中黃竹坑站樓盤以4,360萬元沽出三房單位，呎價約46,681元。而減價重推的紅磡樓盤就暫錄超額逾5倍。

●紅磡必嘉坊．迎匯暫超額逾5倍

●啟德跑道區澐璟三房售3,280萬元

●香港仔黃竹坑站揚海三房呎價約46,681元

●西南九龍維港滙I獲大手客斥8,670萬元連購兩伙

當中，1座10樓A室，實用面積1,385方呎，屬四房連多功能房間隔，以4,350萬元成交，呎價約31,408元。另一伙為對落的1座9樓A室，面積及間隔相若，成交價為4,320萬元，呎價31,191元。資料顯示，維港滙系列項目月內累沽38伙，套現逾8.6億元。

●元朗朗屏雨後錄首宗取消交易

●旺角Larchwood開放式戶取消交易