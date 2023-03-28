美股全線向下　阿里巴巴ADR逆市升8%

美國聯儲局年內若真的以減息來應對經濟衰退危機，或需要銀行體系承受更大衝擊。美股周二(28日)早段全線向下，道指升/跌●點，報●點；標指升/跌●點，報●點；以科技股為主的納指升/跌●點，報●點。

港股外圍方面，恒指夜期現報20,065點，升281點，高水280點。

市場憧憬本輪加息周期來到尾聲，反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，市場押注聯儲局9月更開始掉頭減息。全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)則持有不同的看法，其認為聯儲局今年不會減息，減息行動通常是衰退出現，聯儲局急於救助經濟才使用的手段，料未來抑制通脹將使用不同手法，就是減少打擊通脹力度，但不會減息。

該行認為，只有在出現更嚴重的信用危機，導致更嚴重的衰退時，聯儲局才會減息，該行對發達市場股票予「減持」評級。

不過，有「新債王」之稱的雙線資本行政總裁岡拉克認為，經濟逆風正在形成，料衰退將在數月內出現，整體經濟狀況「明顯疲弱」，令聯儲局今年內減息「好幾次」，又指不預期聯儲局在兩年期國債孳息率「回升」前加息，惟未具體透露孳息率需回升至哪個水平。

岡拉克續稱，如果聯儲局5月再加息，那麼可以從美國國庫券(T-bills，年期最長一年)和銀行系統中得到的收益差距將擴大，這或打擊銀行體系流動性，甚至出現更多與未實現虧損相關的問題。

企業消息方面，開源節流之聲仍不絕於耳。據報Facebook(Fb)母企Meta正計劃減小部分員工的分紅獎金，那些在今年年終評估中獲得「達到大部分預期」評級的員工，花紅比例將由85%降至65%，和明年3月到期的限制性股票獎勵亦減少，且將重新展開一年兩次的工作表現評估，其股價跌1.97%。

華特迪士尼(Disney)首輪裁員行動本周展開，行政總裁艾格在內部備忘錄表示，本周將陸續通知被裁員工，次輪更大規模的裁員料在4月進行，並在夏季前開始最後一輪裁員，共涉及7,000名員工，其股價曾跌0.68%。

互聯網券商富途控股截至去年底止第四財季收入按年增加42.29%至22.8億元，純利按年增長92.21%至9.58億元，反映核心經營表現的非美國通用會計準則(non-GAAP)經調整純利按年升90.19%至10.14億元，股價升0.39%。

阿里巴巴宣布啟動「1+6+N」組織變革，在阿里巴巴集團下，將設立阿里雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數字商業及大文娛等六大業務集團和多家業務公司，其美國預託證券(ADR)升8.46%。