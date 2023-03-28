南方航空3年累蝕556億人民幣　擬分拆南航物流上市

按中國企業會計準則，單計第四季，南航已勁蝕157.06億元，淨虧損按季擴大1.39倍；營業收入僅168.98億元，按季亦挫42.41%。去年全年計，公司實現營業收入870.59億元，按年減少14.34%。

南航的美國存托股份(ADR)剛於本月初從紐約證券交易所退市，卻無礙集團分拆南航物流在境內上市的大計。南航董事會認為，是次分拆上市及不向公司股東提供股份分配保證權利符合現行法規的要求，符合公司及其股東的整體利益，並同意公司向聯交所就此提出豁免申請。

為合法、高效地推動分拆上市有關事項，保障分拆上市的順利實施，南航董事會同意提請股東大會授權董事會及董事會授權人士全權辦理本次分拆相關事項，授權的有效期為24個月，惟概不保證分拆上市會否及何時落實或完成。