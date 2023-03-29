東方日報B2：AI恐淘汰港三成職位　全球最危

人工智能(AI)浪潮殺到，類似聊天機械人ChatGPT的自然語言AI技術突破，隨時導致大量人類「飯碗不保」。投資銀行高盛近日發表研究報告，預測全球有3億個全職工作職位恐怕會被「自動化」，即由AI或其他智能技術取代。該行估計，香港有近三成的職位容易被AI所淘汰，勞動力市場受到的衝擊將是全球之最！在AI主導的新時代，未來10年世界經濟有望提高7%，相當於帶來約7萬億美元(約54.6萬億港元)的經濟效益。

根據高盛經濟學家Joseph Briggs及Devesh Kodnani發表的研究報告，全球有18%的職位可能會被AI取代，以法律、行政人員相關職位屬於最高危。

報告又以統計圖表方式，列出了AI對全球30個地區就業市場的潛在影響。果不其然，多年來都以「口號式」發展創科、將環保科創公司迫遷至外地、光天化日斬人劫案不斷的「國際大刀會」香港，是全球最容易受AI衝擊的地方。

該報告花了更多篇幅描述AI對歐美地區的影響，包括歐美大約有四分之一的工作未來或被AI取代；在美國，有63%工作可利用AI提升生產力，有7%美國工人所從事的工作中，一半任務能轉交內容生成的AI處理。如果美國企業對AI的投資增速，與上世紀90年代科網熱潮類似，那麼到2030年，單是AI相關投資將會佔據1%的國內生產總值(GDP)。

高盛的估計乃基於歐洲、美國共數千項不同工種日常工作內容的分析。研究人員假設AI能夠為小型企業執行一些進階的文件工作，如報稅、保險索賠評估、記錄犯罪現場調查結果等，但並未假設AI能用於一些具爭議的敏感工作，如作出法庭裁決、為重病病人檢查身體等。

另外，上月初與騰訊簽署元宇宙業務戰略合作協議的嶺南股份，在投資者問答平台上，意外地透露了騰訊即將推出類似於ChatGPT的產品，又指相信該AI將是「精雕細琢，成為經典產品與應用」。騰訊股價周二升4.24%。