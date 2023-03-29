Lalamove母企拉拉科技遞港上市申請

貨運平台Lalamove母企拉拉科技周二(28日)向聯交所遞交上市申請，高盛、美銀及摩根大通為聯席保薦人。早前有傳公司有意集資10億美元(約78億港元)。

該公司為同股不同權(WVR)架構企業，每股A類特權股可享10票投票權，全由首席執行官周勝馥持有，現持有約4,264.33萬股A類股份。

截至2022年12月底止，去年促成的已完成訂單達4.27億元，全球貨運交易總額(GTV)達67.15億美元，按年增加9.06%。期內，平均月活商戶約1,140萬，按年升9.61%，平均月活司機97.32萬，增加12.05%，覆蓋全球11個市場超過400個城市。

去年虧損按年大幅收窄至9,297.1萬美元，2021年蝕20.85億美元，主要是按公允價值計入損益的金融工具虧損縮窄。若撇除可贖回可換股債先股公允價值變動等，非國際財務報告準則計，經調整利潤5,323.3萬美元，2021年經調整虧損6.31億美元，收入10.35億美元，按年上升22.72%。

值得留意的是，Lalamove早於2021年6月向美國提交保密註冊聲明初稿，但於2021年7月，即內地召車平台滴滴在美上市後隨即掀起監管風暴的第二個月，公司已決定不再進行在美上市計劃，並轉而尋求於香港掛牌。該公司董事會認為，在港上市將為其提供進一步發展業務所需的資金及擴大進入資本市場的機會。