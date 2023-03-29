【東方日報產評】數碼經濟增效益　完善治理最急迫

這些年，全球經濟備受疫情和地緣政治的衝擊，惟整體上至今為止，經濟表現雖不致於說好，但也未及想像般壞。究其原因，乃世界經濟處於轉型之中，數碼經濟興起，改變了商業、工作與消費模式，亦帶來了新的效益，一定程度抵銷了傳統經濟表現不振的影響。大國間正展開數碼競賽，加大投入拓展數碼產業，以爭取釐定各種技術制式與標準，確保國際話語權。惟同一時間，各地政府也得設法完善數碼經濟治理，強化數碼安全，畢竟科技是一把雙刃劍，得確保適當運用，免反被其所傷！

中美博弈的主戰場正是科技戰，包括打得火熱的晶片戰役，其他如5G通訊技術與設備、智能汽車、數碼貨幣、人工智能、生物科技等的應用，都是兩強競賽的範疇。隨着美國企業推出最新的人工智能產品——聊天機械人，更掀起全球AI投資熱，不少中企都磨拳擦掌，要推出AI產品，以免發展滯後。

事實上，全球經濟轉型數碼化的時機漸趨成熟，這包括流動通訊技術能支援數據高速傳輸；一場疫情，改變了全球消費者的消費模式，網絡購物、消閒娛樂大行其道，互聯網經濟發展一日千里，數碼化對生活的滲透率是史無前例的高，也大大豐富了大數據的內容，有利物聯網、智能化等發展；還有商業模式的轉變，網上會議取代商旅、減少使用實體辦公室，生產資源重組帶來效益，故為企業所受落，肯花錢去培訓應用相關技術的人才和設備。可見數碼經濟基本上已沒回頭路，將成為未來數十年世界經濟的主流發展，誰能搶先，誰就能掌握主導權。

過去數十年，科技與科學的創新發展，改善人類生活和經濟增長，但其也是一把雙刃劍，隨着更大程度融合於生活與經濟，得同時做好治理框架的規劃，以免發展脫軌。所講的是涉及數碼科技的安全，網絡黑客是一個容易理解的例子。比如日後若廣泛應用數碼貨幣，如何防範不法分子發動網絡攻擊，保障數碼資產安全，當是首要解決的問題。

再如最新大行其道的人工智能產品，企業應用能提升效率，但同一時間也可取代不少人類的工種，如何平衡效益及對就業市場的衝擊，協助勞工轉型，得同步規劃應對；在應用到教育上，如何以之促進教學，而不是純粹幫學生高效做習作。試想像，當政府、企業和個人都愈來愈依賴人工智能和機械等技術的自動化回應，AI驅動的攻擊或成常態，受到自動化惡意軟件的攻擊機會便會大增。故若處理不當，隨時得不償失。

設法平衡機械、人類和道德因素，是推展數碼經濟的重要課題，發展策略除增加數碼基建與資源等的投入外，也得時刻顧及網絡安全與道德誠信，着手建立有效的治理和法律框架，提升參與過程的透明度和參與者的責任感，以增加社會對經濟數碼化的信用，達到促進社會公平和可持續發展，才是數碼經濟成功的關鍵，絕非單純在這刻掌握技術優勢，又或者「鬥錢多」，就能做數碼經濟的明日王者！