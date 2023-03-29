陳錦興：鐘錶珠寶行業於疫後穩步復甦

中港經濟疫後復常，中港澳三地通關，鐘錶珠寶行業將是主要受惠者，市場預期中、港鐘錶珠寶業的復甦將是有序、穩步的。據統計顯示，今年1月份本地珠寶首飾、鐘錶銷貨價值按年上升23.1%，而2月份訪港旅客亦逾146萬人次，為疫情前的46%，初步反映零售及旅游均出現明顯的復甦勢頭。

2023年，行業開局也不俗，周大福首兩個月的港澳地區銷售增70%，內地增2%；周生生年初至3月15日，港澳銷售按年增89%、內地增26%。此外，估計今年在香港及海外，將會復辦大型珠寶展，這是珠寶商推動業務的重要平台；而今年是雙春兼閏月，婚嫁勢旺，金飾、鑽飾的需求也會相應上升。至於鐘錶，受惠中港經濟反彈及物流回復順暢，銷售表現料穩中向好。整體而言，今年鐘錶珠寶商的經營環境正逐步改善，前景正面。

本地鐘錶珠寶板塊，自去年10月起反彈，升幅介乎55至80%，其後跟隨大市回跌，幅度約為17至25%，以消化過度炒作的買盤，這是正常的整固，也反映其基本面具抗跌力。預期鐘錶珠寶行業的復甦是持續的，當第二季出爐更多數據，反映中、港經濟復甦的強度，這板塊料可重拾反覆上升的態勢，值得重新關注。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)