港股黑期高水400點　金價升1%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.4%，至102.43；港匯見7.8493；離岸人民幣(CNH)報6.8796；美元兌日圓處131.03；歐元報1.0841，英鎊報1.2328。金價處1,971.99美元。布油報78.42美元，紐油報73.76美元。比特幣升0.5%，報2.72萬美元。道指期貨升50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水400點。

●道指收報32,394點，跌37點或0.12%；標指收報3,971點，跌6點或0.16%；納指收報11,716點，跌52點或0.45%。

●港股ADR指數按比例計算，收報20,118點，升333點。

●3月恒生指數夜期收報20,135點，升351點，高水350點，成交23,580張。

●紐約期油收報每桶73.2美元，升0.39美元或0.5%；倫敦布蘭特期油收報每桶78.65美元，升0.53美元或近0.7%。

●紐約期金收報每安士1,973.5美元，升19.7美元或1%。

●英國富時100指數收報7,484點，升12點或0.17%；德國DAX指數收報15,142點，升14點或0.09%；法國CAC指數收報7,088點，升10點或0.14%。

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