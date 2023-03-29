港股曾飆逾600點　重上兩萬關　阿里巴巴漲12%

港股在期指結算前夕挾淡倉，恒生指數裂口高開563點後，最多飆653點，高見20,437點，暫維持逾400點升幅，於20,200點水平上落。國企指數升160點；科技指數升130點，主板成交300億港元。

科技股成升市火車頭，其中阿里巴巴重組成大市焦點，憧憬未來將會分拆業務上市，股價曾飆16.3%，至98元的超過一個月高位，暫升幅收窄至12.7%，是表現最佳藍籌。美團升4.8%；京東集團升4.5%；騰訊升3.1%；小米集團升1.3%。

金融股跟隨大市向上，香港交易所升3.3%；友邦保險升2%；中國平安升1.1%；工商銀行升0.9%；招商銀行升0.6%；建設銀行升0.4%；滙豐控股升0.1%。

比亞迪股份去年純利大增4倍，股價績後有追捧，最新升2.1%。其他車股全線做好，理想汽車升4%；小鵬汽車升2.2%；蔚來升近2%；長城汽車升1.8%；吉利汽車升1.7%。

【09:20】港股開市升563點 重上兩萬關 阿里巴巴飆15%

港股開市顯著做好，恒生指數飆563點或2.85%，報20,348點；國企指數高開205點或3.06%，報6,935點；科技指數升172點或4.16%，報4,316點。

阿里巴巴重組，憧憬或分拆業務，股價開市飆14.9%報96.85港元，成升市火車頭。其他大型科網股跟隨上升，京東集團升6.4%；騰訊升4.9%；美團升4%；小米集團升2.9%。