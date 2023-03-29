李偉傑：小米業績勝預期　股價有力再上

小米集團(1810)2022年總收入達2,800億元人民幣(下同)，經調整淨利潤達85億元；單計第四季收入為660億元，經調整淨利潤15億元。全年及第四季的收入及淨利潤均勝市場預期。

綜觀去年全年表現，小米深耕多年的國際化布局有效地幫助分散單一市場風險，全球智能手機出貨量為1.5億台，小米的出貨量排名中穩居第三，特別是小米高端化戰略取得明顯成效，全年智能手機平均銷售單價(ASP)為1,111元，創歷史新高。

「米粉」對小米智能手機的忠實支持，也有利公司在波動的宏觀環境中取得穩健表現。小米連續兩年在中國內地安卓(Android)智能手機廠商中品牌忠誠度排名第一。根據第三方數據，50.1%用戶在更換智能手機時會選擇小米品牌，超出了其他安卓智能手機品牌的2022年比例。

小米董事長雷軍對外表示，公司進入到下一個經營周期，宣布「規模與利潤並重」定為小米2023年的經營策略。小米維持2022至2026年總研發投入將超過1,000億元的計劃，其中必須留意的重點在智能電動汽車方面，2022年智能電動汽車等創新業務費用投入為31億元，並維持2024年上半年正式量產的目標不變。

小米又致力建設專業的長期經營治理體系，早前成立集團經營管理委員會和集團人力資源委員會，在戰略結構、營運管理、資源配置等範疇同步協調優化，聚焦提質增效，務求在宏觀壓力逐步緩和後，消費需求和科技創新潛力可進一步釋放。

不僅如此，小米已經鞏固的「手機xAIoT」的核心戰略亦在持續為公司未來提供養分。2022年公司的IoT與生活消費產品收入為798億元，小米智能大型家電產品愈來愈豐富，口碑提升。

小米集團股價短線在20天線11.80港元，至250天線11.50港元見支持，在該水平可吸納，而走勢上MACD柱狀圖由負轉正，快線升穿慢線，視為轉強訊號，短線可先看13.8港元水平，在憧憬科技股下半年逐步走強下，中長線目標先放於17港元水平有望走得更遠，防守位置可放於3月中低位10.7港元水平。

華盛證券經紀部董事李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)