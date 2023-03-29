調查：近半港人憂患嚴重疾病治療費用帶來挑戰

根據《宏利亞洲康健調查》顯示，香港市民預期在63歲退休，64歲開始出現健康問題，而大部分人擔心醫療費用所帶來的挑戰，近半香港受訪者表示憂慮確診患上嚴重疾病時的治療費用。

調查發現，大部分港人擔心持續上漲的醫療費用所帶來的挑戰，他們正尋求方法減輕或推遲有關影響。近一半(47%)香港受訪者表示，他們憂慮確診患上嚴重疾病時的治療費用，而36%受訪者擔心患上重病會失去收入或工作；29%受訪者則不肯定病發時會有誰照顧他們。

一般而言，港人認為不斷上漲的醫療開支(45%)和健康欠佳(40%)均有礙他們實現財務目標，而45歲或以上年齡組別尤其有這個想法。37%受訪者認為準備儲蓄以應付健康或醫療所需是其三大主要財務目標之一，並正努力達成目標以滿足退休需要。

有超過一半(56%)受訪者表示，他們會透過儲備現金以支付健康或醫療開支。然而，保險在這方面亦發揮重要作用，有1/3受訪者擁有醫療及危疾保險，1/5受訪者藉助儲蓄及終身保險以應付醫療開支。此外，1/4受訪者表示會利用強積金儲蓄以應付其醫療需要。

平均而言，香港受訪者預期可在7年內實現上述財務目標，而較年輕的受訪者及中等收入組別人士，認為在6年內便可實現其財務目標。

除財務規劃外，採取個人行動提升健康對於延緩晚年健康問題亦非常重要。逾9成受訪者正致力改善健康問題，主要透過多做運動(54%)、改善飲食習慣(47%)、定期體檢(40%)以及更頻密地監察健康狀況(35%)。

宏利香港及澳門行政總裁白凱榮(Patrick Graham)表示，港人的預期壽命較長，但早發性的健康問題可能會影響其退休後的生活質素。然而調查所見，受訪者實現儲蓄目標的預期進度可能不太現實。退休生活歷時頗長，當中大部分時間個人健康狀況可能欠佳，若過分依賴現金儲備更會適得其反。

他指，現金特別容易受到通脹影響，而通脹可能會迅速侵蝕現金價值。為免日後出現資金短絀的情況，鼓勵市民諮詢理財顧問，為未來生活作好準備。

調查指出，考慮到港人平均壽命為85歲，不少人在退休後可能面對長達20多年健康欠佳的生活。這種悲觀情緒在25至34歲年齡組別中最為強烈，他們預期在60歲退休之前，57歲就開始出現健康問題。然而這種悲觀情緒隨着年齡的增長而減弱，45歲及以上的年齡組別較為樂觀，他們期望在64歲退休，並保持健康直至69歲。

就身心健康而言，只有1/10的香港市民表示身體(10%)和心理(11%)健康狀況極佳，較區内的平均水平(21%及24%)低一半。有趣的是，25至34歲年齡組別認為身體和心理健康狀況極佳的比例分別為7%及8%，拉低了港人的整體比例。

《宏利亞洲康健調查》於7個市場透過網上自助問卷方式進行，共有7,224位年齡介乎25歲至60歲人士，於2022年12月底及2023年1月初受訪，其中1,035人來自香港。受訪者包括持有保單或有意購買保險的人士。