差估署：2月私宅售價指數按月升2.2%　連升兩個月

本港住宅樓價續低位回升。差餉物業估價署周三(29日)公布的臨時數據顯示，2023年2月私人住宅售價指數報345.9點，較1月上升約2.22%，連續兩個月上升，累漲約3.28%，但較去年2月則仍低約9.83%。

至於上月私宅售價指數亦較2021年9月的歷史高位398.1點，累挫達13.11%。

此外，2月份私宅租金指數報174.8點，按月回升約0.98%，為連挫5個月後回升，較去年同期低約3%。

至於2月兩類面積單位售價指數走勢，以實用面積約1,075方呎及以下中小型單位升勢較好，指數最新報347.3點，按月再升約2.23%，連漲兩個月，累升約3.33%，較去年2月仍低約10.17%。

而實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位最新報305點，按月僅上升約0.56%，亦連升兩個月，累漲約0.99%，按年該指數則下跌約2.99%。

此外，據該署臨時數據，今年2月各區實用面積431方呎以下細單位平均每方呎售價上升，其中，新界升勢較理想，平均呎價最新報約12,706港元，按月漲約3.83%，已連升兩個月，累升約6.56%，惟按年仍跌約7.88%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約546萬元。

至於港島細戶平均每方呎售價也上升至約14,401元，按月高約1.61%，累漲兩個月共約5.1%，不過，較去年2月低約14.61%，仍較落後。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約619萬元。

而上月九龍細單位平均每方呎售價約13,315元，按月漲約1.37%，已連升約3個月，今年累漲約5.46%，按年則下跌約7.28%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約572萬元。