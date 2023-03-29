【高盛推介】阿里巴巴股價急漲 部署宜重新審視條款
2023年03月29日 10:43
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴主席向全體員工發信宣布啟動組織變革，成立6大業務集團，各業務具備條件可獨立融資及上市。阿里周二(28日)跌約1.2%，周三(29日)早段急漲，最高見98港元，突破1個月高位。現報94.75元，升約12.5%。
觀察個股輪證資金流向，好倉於上周四至本周二皆錄得資金流入，合共約4,210萬元。淡倉於上周三至本周一共錄得約2,970萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。
由於阿里股價急漲，早前市場留意的產品，條款或已不適合現況部署，因此投資者宜重新審視產品條款，選擇合適的到期日及行使價的產品。
阿里購14306，行使價109.9元，2023年9月21日到期，實際槓桿5.7倍，中年期、低街貨、相近條款產品中最高槓桿。
阿里購14072，行使價120元，2023年8月23日到期，實際槓桿6.7倍，低面值、低街貨。
阿里購13872，行使價106.98元，2023年10月26日到期，實際槓桿4倍，貼價。
阿里牛57152，收回價80元，行使價78.5元，換股比率100，槓桿比率14.0倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面的貼價選擇可留意低街貨阿里沽(11929)。高槓桿選擇可留意屬行使價70元以上、2個月期以上最高槓桿的阿里沽(11850)。熊證方面可留意阿里熊(53165)，與現價有約15元收回距離。
阿里沽11929，行使價92元，2023年7月12日到期，實際槓桿3.8倍，貼價、低街貨。
阿里沽11850，行使價77.83元，2023年6月27日到期，實際槓桿5.5倍，行使價70元以上、2個月期以上最高槓桿。
阿里熊53165，收回價110元，行使價112元，換股比率100，槓桿比3.0倍，近15元收回距離熊證。
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