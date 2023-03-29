中資App壟斷美國下載榜！封殺TikTok只是前菜？

美國要封殺短片分享應用程式(App)TikTok已無懸念，藉此解除TikTok將美國用戶數據轉交其內地母公司字節跳動的風險。然而，除了TikTok已深入美國社群外，多個有中資背景的App都深受美國人支持，美國政府要將人民的手機App「去中國化」，未來仍要作出重大努力。

外媒報道，根據研調機構Sensor Tower統計數據顯示，3月份美國人在蘋果App Store及Google Play商店中下載最多的APP，前四名清一色來自中國。其中，排首位的是拼多多旗下電商平台Temu，去年第四季在聖誕假期的購物旺季，全美下載次數達1,300萬次。

第二名則是面臨被禁的TikTok，且TikTok還是去年美國及全球下載次數最多的應用程式。排第三位的是字節跳動旗下的影音編輯軟件CapCut；第四位是內地快時尚品牌SHEIN。而首五位中唯一非中國APP，只有社交媒體Facebook。

上述來自中國的APP為了迎合美國用家的口味，不斷修改程式，並成功滲透美國消費者的日常生活。為了避免步上TikTok後塵，成為美國政府的眼中釘，上述企業正積極「去中國化」，SHEIN在2021年將母公司註冊地點由香港轉至新加坡；Temu的總部則設在美國波士頓，母公司拼多多的控股公司則設在美國特拉華州。