阿里計劃分拆6大業務上市　張勇拆解箇中玄機

張勇在阿里內網答問的視頻中表示，「1+6+N」中的「1」是阿里巴巴集團，作為阿里巴巴的上市公司主體不會改變，但集團的營運重心會從具體業務抽離出來。他指，孩子大了，要走出去，獨立面對市場，阿里巴巴集團更像一個大底座，給他們做好支撐。

●阿里24年以來最重要的一次變革？

張勇表示，這次變化之大，是阿里24年發展歷史上前所未有，是生產關係變革最劇烈的一次。他指，今天的阿里巴巴，多個業務覆蓋不同領域，有消費者業務、文娛類、物流，還有阿里雲、平頭哥，以及to B相關業務，包括瓴羊公司等。

他表示，對內，希望能夠讓這些公司真正面向市場，真正從頂層生產關係入手釋放組織活力，讓組織加速，讓決策加速，讓市場響應加速。對外，面對市場競爭時，業務能夠變得更敏捷。同時也讓員工心態有所變化，真正走向為自己的業務而戰，為自己所在的領域而戰。這是生產關係最重要變革的一個基礎。

●現在啟動變革的原因？

張勇指，這個變化是他們這些年，尤其是2020年以後，一系列組織治理方式變革水到渠成的結果。現在定「1+6+N」，「1」就是一個阿里巴巴的上市公司主體，這個不會改變。6個大的業務集團，從0.5層變成真正的0層組織，為自己業務負全責。同時，實行每個業務集團、業務公司董事會領導下的CEO負責制，核心班子必須更好思考怎麼面對市場的問題。

他指，今天他們有底氣跨出這歷史性的一步，讓組織變得更簡單、更敏捷，還是要從頭部入手。無論是基於過去積累，還是從市場客觀需要，都必須要走這一步。

●集團將來與業務公司之間是甚麼關係？

張勇表示，旗下每塊業務都是阿里巴巴投資對象，原本養在自己家中，現在讓他們獨立面對市場，跟做外部投資是一樣。從這個角度上，集團營運重心會發生變化。

他指，這次變革下，強調阿里巴巴集團與各業務集團和公司的關係中，不變的有以下幾條：

第一：公司的使命——讓天下沒有難做的生意，對絕大多數業務來說仍然成立。

第二：願景。希望阿里走出去的每個業務能活102年，做102年的好公司。102年和好公司這兩件事，應該是大家共同追求。好公司代表一種社會責任，102年代表必須持續創新。這兩條是底線，希望能夠堅守。

●「具備條件的業務集團，保有融資上市的可能性」是甚麼意思？

張勇解釋，今天阿里巴巴作為一個整體上市的公司，有多樣性的業務，與其放在一個鍋、一個上市載體內端出去，不如到了市場接受的條件，就果斷地讓他們單獨面對資本市場，成熟一個，上市一個。

他指，上市不僅是上市本身，也是獨立面對市場的更高要求。希望能夠出來若干個上市公司，而若干家上市公司下面經過幾年又能夠再生兒育女，分出來更多上市公司。

他認為，融資上市本質上就是市場檢驗，大至機構，小至個人散戶，願意認購你的股票，說明你的業務就做好。事業是不是成功，不是靠績效來考評，是靠市場來檢驗。

●未來業務之間的合作關係會有甚麼不同？

張勇指，公司大了以後，與其通過各種方式來鼓勵大家協同，不如真正用市場方式來雙向選擇。最近這一段時間，公司在梳理各個業務之間的協作關係，強調大家能夠把互相的合作關係，以法律協議方式固定下來，在內部要形成這樣一種嚴肅認真的關係。