萊坊：復甦受制多項因素　上半年樓價續低位徘徊

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒認為，樓市受惠於通關消息帶來的報復式反彈，2月份差估署樓價指數按月回升約2.2%，而短期內高息口、購買力不足及新盤貨尾量囤積等因素，依然繼續阻礙樓市復甦的速度，當發展商加推大量新盤時，該反映二手樓價的指數有機會再次受壓，預計今年上半年樓價仍會在低位徘徊，成交量則已見明顯回升。

雖然美國加息步伐已經開始減慢，但預計到今年下半年加息因素才會淡化，短期內香港整體借貸成本仍有機會上升，影響上車人士及新造按揭，特別是二手成交。

自通關後，整體成交明顯回升，特別是樓價1,000萬港元以下的中小型樓盤，但市場整體購買力未完全釋放，新盤與二手盤之間競爭激烈，預計一、二手總成交量按月會在5,000至6,000宗水平徘徊，樓市仍需要較長時間，才能回復到2021年旺市時的氣氛。

他指出，今年市場主題仍以「去庫存」為主，部分發展商已開始加推新盤，預計上半年餘下時間一手市場成交平均每月會增加至1,300至1,500宗。相信發展商推盤時會針對買家在現金流方面的考慮，提供更多優惠及財務計劃去吸引買家。

至於入境人士數量開始回升，對住宅租務有支持，相信未來數月住宅租金走勢保持平穩向上。