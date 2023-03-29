比亞迪料今年車市處淘汰賽階段　不排除價格戰持續

他又認為，今年車市仍會進入淘汰賽階段，倘若情況繼續供大於求，價格戰應還會持續；而觀乎「家電、手機等行業都是這麼打過來」，相信「新能源汽車也不例外」，所以在此競爭之下，部分企業將被淘汰，但同時部分則能獲取更大市場份額。

不過，他同時補充，價格戰影響料在4月底降低，而隨着5月各地車展開展，市場信心也會逐漸恢復，加上內地消費者出現「持幣待購」的心理預期(即民眾在通脹下留待產品減價才入手買貨)，所以料5月內地車市將恢復到一個比較好的增長水平。

王傳福又提及，雖然內地今年首兩個月的汽車需求仍然「弱一些、少一些」，但集團期內的銷售表現仍較去年高及強勁，增長逾80%，至於未來幾日快將公布的3月銷售數據，他透露今年首季應較去年仍可上升80%。

至於旗下的乘用車目前則無計劃進入美國市場，只是聚焦在歐洲、東盟及南美方面。

至於「股神」巴菲特旗下巴郡近期減持比亞迪H股，王坦言為「股東權利」，但感謝巴菲特及芒格對集團的支持。

另集團旗下半導體上市計劃不變，只是進程上有一些調整。