電視廣播：裁員涉及180人　再辦直播帶貨

對於集團近日有很多消息發放被指造市，公司主席許濤表示，公司要做正確可持續決定，為公司長遠利益負責任，短期股價波動不是焦點，不會花精神評估消息每小時對股價的影響。而發布消息會依規則去做。

他又指，去年已稱最壞時間已經過去，但公司上年仍然錄得虧損，主要因為疫情影響市況和經濟。不過，相對幾年前集團的收入分部更廣，其中董事會已換了57%人員，以更年輕的管理層進入新的業務，包括電商、直播帶貨。

此外，他不同意公司「食老本」，稱雖然公司有55年歷史，「55歲的身軀，但在新業務上有兩三歲的活力」。其中直播帶貨始終是早期參與，難以精確判斷其對業績的影響，至於與內地的合作，TVB會提供內容植入、場景、劇本等。周四(30日)會有另一場直播帶貨，劇本是衝上雲霄，直播主為藝人馬國明。

對於近期有兩個基金股東先後減持TVB股權，許認為是正常，因為股價都上升很多，不作個別評論。惟最大股東Young Lion已承諾不會減持，並認同目前的管理方針。通關後，公司亦接到約50家機構投資者、券商等查詢，希望與之見面，公司並會很快安排路演，相信未來公司的內地股東基礎會更廣。