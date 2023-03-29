【高盛推介】大市重上兩萬點 金融股相對落後
2023年03月29日 14:30
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：恒指抽升400點，收復兩萬點大關，金融板塊表現相對落後，升幅小於大市。滙豐控股周二(28日)升約1.9%，周三(29日)高開約0.6%後曾逆市倒跌。現報52.65元。
友邦保險周二升約1.6%，周三早段繼續上升。早段高見84.15元，突破半個月高位後升幅收窄。現報83.15元，升約1.6%。
觀察個股輪證資金流向，滙控好倉於上周五及本周一共錄得約550萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。淡倉於周二獲資金轉向流入，有約20萬元。
友邦方面，好倉於本周一錄得約100萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。淡倉於周二獲資金轉向流入，有約60萬元。
投資者如看好滙控，認購證方面的貼價選擇可留意低街貨滙豐購(11398)。高槓桿選擇可留意滙豐購(12197)。價外選擇可留意低面值滙豐購(13179)，為進取選擇。牛證方面可留意滙豐牛(56953)，與現價有約3元收回距離。
滙豐購11398，行使價56.43元，2023年6月27日到期，實際槓桿12.2倍，貼價、低街貨。
滙豐購12197，行使價57.8元，2023年6月29日到期，實際槓桿12.8倍，高槓桿。
滙豐購13179，行使價63.68，2023年7月24日到期，實際槓桿13.6倍，價外、低面值、進取選擇。
滙豐牛56953，收回價50元，行使價49.2元，換股比率100，槓桿比14.3倍，市場上首三高槓桿牛證之一。
滙豐沽12344，行使價45.95元，2023年7月3日到期，實際槓桿8.4倍，貼價條款之一、低面值、高槓桿。
滙豐沽11568，行使價41.95元，2023年6月1日到期，實際槓桿10.2倍，低面值、高槓桿。
滙豐熊56546，收回價60元，行使價61元，換股比率100，槓桿比率6.1倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
友邦購21709，行使價90元，2023年6月23日到期，實際槓桿11.0倍，高槓桿。
友邦購15247，行使價85.05元，2023年9月21日到期，實際槓桿6.1倍，貼價、低街貨。
友邦牛61083，收回價70元，行使價69.4元，換股比率100，槓桿比率6.1倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
友邦沽29740，行使價77.95元，2023年9月21日到期，實際槓桿5.8倍，中期、貼價。
友邦熊53786，收回價90元，行使價90.6元，換股比率100，槓桿比率10.3倍，近17元收回距離熊證。
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