凱基亞洲：恐慌情緒升溫　做好資產配置為上策

上周五金融市場情緒轉為負面，德意志股價一度跌逾14%，市場有如驚弓之鳥。該行的5年期信貸違約掉期(CDS)升至逾200點子，月內升逾一倍。其額外一級資本債(AT1)捱沽，反映市場對於要在周末期間坐貨感恐惧。就在上周三，聯儲會主席鮑威爾還堅持表示減息不是他的「基本情景」。現時，已有交易員押注聯儲局最早會於6月降息。今日筆者會為大家分析如何在波動市中做好資產配置。

美聯儲陷兩難局面

上周美聯儲一如預期加息25個點子，鮑威爾表示，聯儲局成員曾考慮暫停加息，但最終一致通過了加息的決定，原因是通脹的數據和勞動力市場仍強。但細心留意聲明，聯儲局把「ongoing increases(持續加息) 」改成了「some additional policy firming…」，意思是當局會密切監控新傳來的信息及數據，反映美聯儲正判斷近日的銀行危機對實體經濟的影響有多大，以決定如何走好下一步棋。銀行股周五急挫，促使投資者押注各國央行將不得不把關注點從控制通脹轉至維持金融穩定。其實，在美聯儲公布議息結果後，點陣圖的利率峰值為5.1%，已表示大多數官員預計未來只會再加息一次。雖然美聯儲今次並沒有因為近期銀行危機轉鴿，但加息步伐將放緩已是市場共識。相信加息周期快完結，但會在高位維持多久才是後市關鍵。

軟着陸與否還需看通脹能否下來

高息環境間接引爆了硅谷銀行及瑞信的危機，而且大家都明白息口高企會增加企業的借貸成本，蠶食盈利，而更重要的是會影響企業估值。往後美聯儲的加息取態完全取決於通脹能否下來，以及金融市場能否得到穩定。最差情況是，通脹回落速度放緩，特別是住屋的部分，以及勞動市場維持緊張，那麼加息就可能比想像中加得更多，或者即使不是加得多，而是高息維持較長時間，其所帶來的負面影響將更大，倘若再有任何黑天鵝事件的話，硬着陸的風險就更大了。

波動市應分散風險，避免all-in單一市場

近日銀行危機造成了市場的極大震盪，現時已有人押注聯儲會最早6月減息，那麼投資者會否反而因禍得福？其實「減息股市就一定升」這概念是一個傳統的謬誤。放鷹或放鴿會如何影響大市，要視乎聯儲局做的決定是否正確。而且，市況好與壞，要視乎經濟大環境。從過往數據來看，減息通常代表經濟轉差，市況往往都表現不好。以2000年網絡泡沫及2007年至2008年環球金融危機時段為例，兩個時期都是一邊減息一邊冧市。但當然，如果今次通脹能夠下來，聯儲局從而可以把息率慢慢地降低，市場不用再在高息環境待太久，這會是最好的情況，但筆者認為市場往往令人意想不到，故需提防黑天鵝事件。

考慮到今年經濟可能惡化，股市下行風險不容忽視，一些防守性板塊如必需消費品會比較適合現在的經濟狀況。同時，應避免all in單一市場。中長線而言，加息接近後段，實質利率回落利好黃金。當加息步伐放慢，持有黃金的成本升勢將可放緩，加上目前銀行危機增，環球衰退風險上升，黃金的避險作用變得顯著，投資者和央行的黃金需求都正在增加，給予了黃金價格向上的動力。考慮到短期風險事件已推高金價，加上已累積一定升幅，現接近2,000美元附近的阻力位，投資者可靜待入市時機。

凱基亞洲投資策略部(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益。)